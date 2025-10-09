Estas son las empresas de comunicaciones más sancionadas por la SIC

Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Las malas experiencias con las empresas de comunicaciones y operadoras móviles abundan. Las llamadas constantes, los cobros indebidos, la información y publicidad engañosa, las cláusulas de permanencia injustificadas y la facturación irregular son algunas de las muchas conductas que sufren los consumidores.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en relación con estas malas prácticas ya se han impuesto multas que llegan hasta los COP 104.570 millones desde agosto de 2022 hasta la fecha.

Estas conductas afectan de manera directa a los y las consumidoras de estos servicios. Según el más reciente comunicado de la SIC, entre los casos relevantes estuvo una multa impuesta a Claro por la restricción del derecho a la portabilidad numérica —la opción que tienen las personas de conservar su número de teléfono independientemente del operador al que migren— y a Tigo por no actualizar adecuadamente la base de datos de los números que habían completado el proceso de portabilidad hacia otros operadores.

Además, Movistar también fue sancionada por “la utilización de la estrategia de ‘Bono de fidelización siempre conectado’, con lo que se impedía el ejercicio del derecho de portabilidad numérica, mediante la creación de una causal de mora ficticia”, indica el comunicado.

Según la SIC las empresas de comunicaciones y postales que más sanciones han recibido debido a este tipo de prácticas desde 2022 y hasta 2025 son las siguientes:

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo Hogar) Comunicación Celular S.A. (Claro) Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) Partners Telecom Colombia S.A.S. en reorganización (Wom) DirecTV Colombia Ltda. Servientrega S.A. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. Inter Rapidísimo S.A. Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo) Legon Telecomunicaciones S.A.S.

Frente a estas situaciones, la SIC explicó que se han impuesto alrededor de 99 sanciones anuales y se han logrado 85 jornadas para que las personas tengan la oportunidad de aprender sobre los derechos que los protegen en materia de comunicaciones.

“La entidad ha iniciado un plan de acción de visitas de acompañamiento a los operadores de servicios comunitarios, con el fin de capacitarlos, de cara al régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones. Este año se han realizado un total de doce visitas a estos operadores”, concluye el comunicado.

