Sobre estos hechos se pronunciaron los gremios del sector energético, quienes rechazan los atentados contra la infraestructura…

En contexto: Así avanza la recuperación del servicio de energía eléctrica en el occidente del país .

Un atentado al sistema eléctrico dejó sin luz a cinco departamentos en la noche del martes 24 de noviembre. Dos días después, no se ha restablecido por completo el servicio de la energía eléctrica en Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Huila, de acuerdo con XM, el administrador del Sistema Interconectado Nacional.

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Sobre estos hechos se pronunciaron los gremios del sector energético, quienes rechazan los atentados contra la infraestructura energética del país y expresaron su solidaridad con las comunidades afectadas.

"Estos ataques afectan directamente a los ciudadanos. Cada interrupción del suministro altera la vida cotidiana de las familias, limita la actividad de los comercios y dificulta la prestación de servicios esenciales", dice el comunicado conjunto.

Las afectaciones no solo son producto de los hechos del pasado martes. Otro atentado del 15 de noviembre contra la infraestructura de transmisión en El Pital, Huila, ya había reducido la capacidad de transporte de energía hacia Caquetá originando cortes de energía a los usuarios. Adicionalmente dada la contingencia se interrumpió el servicio a todos los usuarios de Electrocaquetá.

A este hecho se suman el atentado contra la central hidroeléctrica Amaime, en Palmira, Valle del Cauca, y el intento de atentado contra un propanoducto en Caparrapí, Cundinamarca, frustrado por el Ejército Nacional.

El episodio más reciente fue el del 24 de noviembre, cuando un evento en la red de transmisión eléctrica del suroccidente interrumpió el suministro en sectores de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila.

El gremio advierte que cada daño adicional reduce el margen de operación del Sistema Interconectado Nacional, dificulta el restablecimiento del servicio y aumenta el riesgo de nuevas interrupciones.

Lea: Las lecciones para el sistema eléctrico que deja el apagón en el Suroccidente del país.

Esta situación adquiere mayor relevancia en el contexto del fenómeno de El Niño. El IDEAM ha reportado lluvias por debajo de lo esperado, una condición que puede reducir los aportes de agua para la generación hidroeléctrica. "En este escenario, proteger la infraestructura eléctrica y de gas es indispensable para mantener disponibles los recursos de generación y transporte que requiere el sistema y garantizar la continuidad del servicio a los usuarios", expresó en conjunto el sector.

Los gremios añaden que Colombia no puede volver a épocas en las que la violencia dejaba a comunidades enteras sin servicios esenciales.

Por ello, le hacen un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales a reforzar, en coordinación con la Fuerza Pública, las medidas de protección de la infraestructura eléctrica y de gas y del personal que opera las redes y atiende las emergencias.

Los gremios finalizaron el comunicado expresando su disposición de trabajar con las autoridades, XM y las empresas del sector para prevenir nuevas afectaciones, facilitar el restablecimiento seguro del servicio y proteger la continuidad del suministro para los ciudadanos.

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