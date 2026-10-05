Petrobras y Ecopetrol culminan campaña de exploración en aguas profundas del Caribe

La campaña se desarrolló bajo el Contrato GUA-OFF-0, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Petrobras International Braspetro B.V. es el operador del bloque, con una participación de 44,4 %,…

Petrobras y Ecopetrol culminaron la mayor campaña exploratoria desarrollada hasta ahora en aguas profundas del Caribe colombiano, después de dos años y medio de operaciones continuas. Durante ese periodo fueron perforados cinco pozos exploratorios, con una inversión aproximada de USD 1.000 millones, según informaron las compañías.

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La campaña se desarrolló bajo el Contrato GUA-OFF-0, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Petrobras International Braspetro B.V. es el operador del bloque, con una participación de 44,4 %, mientras Ecopetrol tiene el 55,6 %.

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El trabajo permitió avanzar en el conocimiento del potencial gasífero de esta zona del Caribe, aunque el comunicado de las empresas no entrega una cifra sobre reservas descubiertas ni anuncia, con esta culminación, una nueva producción comercial de gas. El resultado de la campaña corresponde principalmente a información obtenida durante la fase exploratoria.

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#ComunicadoDePrensa | Petrobras y Ecopetrol culminan histórica campaña offshore que consolida el potencial energético del Caribe colombiano. Este esfuerzo exploratorio permitió avanzar en el conocimiento del potencial gasífero de esta parte del país, movilizando talento,… pic.twitter.com/kvhdDnRqwx — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) October 5, 2026

Las compañías reportaron más de 1.000 vuelos en helicóptero y 1.400 horas de vuelo, con el transporte de más de 16.000 pasajeros hacia y desde las operaciones costa afuera.

Por vía marítima se movilizaron más de 45 millones de litros de combustible y 147.600 toneladas de carga. También se gestionaron más de 8.300 cargas de contratistas en puerto y se navegaron más de 22.000 millas náuticas durante la campaña.

Petrobras, como operador, estuvo a cargo de la planeación, coordinación y ejecución de las actividades, que involucraron trabajos geocientíficos, de ingeniería, marítimos, portuarios, aéreos, logísticos, científicos y oceanográficos. Las empresas aseguran que la campaña terminó sin accidentes ni incidentes operacionales.

El proyecto también incluyó inversión social voluntaria, que, de acuerdo con el reporte de las compañías, ha beneficiado a más de 15.000 personas. Entre las iniciativas mencionadas están programas de educación, desarrollo económico y fortalecimiento de capacidades comunitarias, además de apoyo al sector pesquero, la instalación de 1.500 conexiones de gas domiciliario y proyectos de conservación de especies y ecosistemas.

La culminación de la campaña cierra una de las fases de mayor despliegue exploratorio en el Caribe colombiano. Petrobras y Ecopetrol señalaron que continuarán desarrollando las actividades correspondientes al bloque bajo los requisitos regulatorios y con programas de inversión social y ambiental junto con aliados regionales.

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