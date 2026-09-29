Estos son los hombres de confianza de De la Espriella que llegan a dirigir Ecopetrol

“Joaquín Gutiérrez, Carlos Suárez; tengo muchos amigos queridos y muy cercanos”. Así fue como, en febrero de este año, el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a una pregunta de la revista Bocas sobre a quiénes consideraba como sus amigos. Siete meses después de esa conversación, y dos meses después de su llegada a la Casa de Nariño, Gutiérrez y Suárez ocupan los dos principales cargos de Ecopetrol, la empresa más grande del país. Ambos jugaron roles determinantes en la campaña presidencial que llevó a De la…

“Joaquín Gutiérrez, Carlos Suárez; tengo muchos amigos queridos y muy cercanos”. Así fue como, en febrero de este año, el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a una pregunta de la revista Bocas sobre a quiénes consideraba como sus amigos. Siete meses después de esa conversación, y dos meses después de su llegada a la Casa de Nariño, Gutiérrez y Suárez ocupan los dos principales cargos de Ecopetrol, la empresa más grande del país. Ambos jugaron roles determinantes en la campaña presidencial que llevó a De la Espriella a ocupar el primer cargo de la Nación.

El Espectador puso la lupa sobre las hojas de vida de Gutiérrez, quien asumió este lunes la presidencia de Ecopetrol, y de Suárez, elegido el pasado 15 de septiembre como presidente de la junta directiva de la petrolera estatal. Además, consultó a expertos sobre los retos que supone la llegada de ambos, cercanos al círculo más íntimo del presidente, a los principales cargos de la compañía.



Le podría interesar: Colombia quiere financiarse con el FMI: ¿qué opciones tiene?

Publicidad

La trayectoria del nuevo presidente de Ecopetrol

La junta directiva de Ecopetrol nombró por unanimidad a Gutiérrez el pasado 24 de septiembre. El nuevo presidente es administrador de empresas, tiene especializaciones en gerencia de proyectos de las telecomunicaciones, en derecho de las telecomunicaciones y en gerencia de servicios de salud. Su experiencia, como destacó en un comunicado el órgano directivo de la petrolera, se ha “caracterizado por asumir retos en diferentes sectores, estructurar organizaciones, identificar oportunidades y rodearse de equipos especializados para generar valor que impulse el crecimiento”.

La trayectoria de Gutiérrez, en palabras de la junta directiva, se ha centrado en “asumir desafíos y obtener logros” en sectores como el jurídico, salud, construcción, agricultura y ganadería. El órgano directivo reconoció que la presidencia de Ecopetrol será el “mayor desafío” de su carrera.

Lea: El riesgo de El Niño para el campo: ¿cuál es el papel del crédito y seguro agropecuario?

Entre otros cargos, el presidente de Ecopetrol fue asesor en la Fiscalía General durante la administración de Mario Iguarán, entre 2005 y 2009. Además, Gutiérrez es dueño de Desarrolladora Salguera, una compañía que registró activos por COP 1 billón en lo que va de 2026. Una publicación de La Silla Vacía, de junio de 2026, informó que esta empresa promocionaba un proyecto inmobiliario de De la Espriella, para vender 52 apartamentos en la zona T, en el norte de Bogotá. Gutiérrez también es dueño de la clínica Santa Mónica en Barranquilla, y tiene el control de tres IPS en Santa Marta y Montería.

El 12 de junio de 2026, dos semanas después de la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda mencionó a Gutiérrez en medio de una denuncia ante la Fiscalía contra De La Espriella. El senador señaló que el ahora presidente y Gutiérrez “están metidos hasta las narices en los escándalos de la salud”. Según el documento que radicó ante el ente investigador, Abelardo de la Espriella “obtuvo pagos irregulares para sus honorarios con recursos públicos administrados por las EPS SaludVida (propiedad de Gutiérrez)”. Una denuncia a la que Gutiérrez ni De la Espriella se han referido públicamente.

Le podría interesar: Fiscalía investiga presuntos daños ambientales de Terpel en Santander

Para Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, más allá de que el nuevo presidente no ha trabajado en el sector de hidrocarburos, preocupa su falta de experiencia en la dirección de empresas de tamaño similar y en temas financieros, considerando que “el mayor problema de la empresa es su falta de caja”.

Andrés Duarte, gerente de análisis financiero de Corficolombiana, destaca que Gutiérrez tiene competencias y habilidades “deseables” para un CEO y que la buena relación con el presidente podría facilitar su gestión. Agrega que la falta de experiencia en el sector no impide que la administración sea “exitosa”. Por ejemplo, menciona los buenos resultados que obtuvo Juan Carlos Echeverry como presidente de Ecopetrol entre 2015 y 2017, aunque no tenía trayectoria en hidrocarburos. La clave, para el analista, es que la nueva cabeza de la empresa nombre a personas con experiencia técnica en los cargos importantes. “Las señales de mercado más importantes van a estar en los nombramientos”, afirmó.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y exmiembro de la junta directiva de Ecopetrol, considera que Gutiérrez “tiene las competencias, aunque no la experticia para gerenciar la empresa”. En la misma línea de Duarte, afirma que dada la complejidad de los temas que aborda la compañía, “deberá rodearse de profesionales competentes y especializados en las distintas líneas que se demanden”.

El presidente de la junta directiva y “cerebro” de la campaña



Carlos Augusto Suárez Rojas pasó de ser uno de los hombres más cercanos a Abelardo de la Espriella a presidir la junta directiva de Ecopetrol. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en gerencia pública, control fiscal y derecho penal, Suárez construyó buena parte de su trayectoria entre el litigio, la comunicación estratégica y la consultoría política. Desde hace dos décadas, se le considera como uno de los hombres que le habla al oído a De la Espriella.

Antes de convertirse en estratega político, Suárez ejerció como abogado penalista y estuvo vinculado a entidades como la Fiscalía y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Uno de los episodios más relevantes de esa etapa fue su participación como abogado de Salvatore Mancuso, antiguo jefe paramilitar. En mayo de 2026, El Espectador reveló correos entre Suárez, fungiendo como abogado del líder criminal, con la senadora Piedad Córdoba. La congresista intentaba entrevistar al jefe de las AUC cuando estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico.

La trayectoria profesional de Suárez también estuvo relacionada con cargos públicos, entre ellos, la Secretaría General y la Dirección Operativa de la Contraloría de Cundinamarca y la Secretaría General de Canal Capital. Suárez dio posteriormente un giro hacia la comunicación política, el manejo de crisis y el marketing digital. Desde 2015, creó junto a De la Espriella, Estrategia & Poder, una firma que lo consolidó como consultor y estratega político. A partir de allí, asesoró campañas como las de Alejandro Char, Alejandro Ordóñez, Dilian Francisca Toro, Alfredo Deluque, entre otros políticos de talla nacional. Incluso, es considerado como el cerebro detrás de la campaña presidencial que llevó al poder a De la Espriella.

La Silla Vacía contó el pasado fin de semana un episodio sobre Suárez que había pasado desapercibido. El 6 de agosto de 2026, un día antes de la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente, Suárez fue anunciado como nuevo integrante de la junta directiva de Copper Giant, una minera canadiense que, a través de su filial Libero Cobre, adelanta un proyecto de exploración de cobre y molibdeno en Mocoa, Putumayo.

La llegada de Suárez coincidió con una inversión de USD 28,8 millones canadienses de Denarius Metals, empresa que se convirtió en la principal accionista de Cooper Giant y en la que tiene participación el empresario venezolano Serafino Iácono, socio y amigo del hoy primer mandatario. Sin embargo, el 21 de agosto, cuando se hizo efectiva la inversión, Copper Giant anunció que Suárez no ingresaría a su junta por un “posible conflicto de interés futuro”.

Publicidad

Desde la junta, Suárez tiene la responsabilidad de presidir el órgano encargado de definir los lineamientos estratégicos y ejercer la vigilancia sobre la administración de la petrolera. El exmininistro Acosta señaló que los conocimientos de Suárez sobre el control fiscal y su experiencia en comunicación estratégica y manejo de crisis le puede aportar a la empresa, considerando la “magnitud y complejidad de la actual crisis por la que atraviesa Ecopetrol”. Pues, sostiene, el mayor reto de la junta directiva es “recobrar el gobierno corporativo que se vino a menos en los últimos años”.

El último presidente de la petrolera estatal, Ricardo Roa, también cumplió con un rol clave en campaña que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro en 2022. Fue gerente de la campaña, estuvo al frente de Ecopetrol casi tres años y medio y se fue definitivamente el 30 de julio, después de casi cuatro meses de ausencia, tras solicitar una licencia y vacaciones. Su salida estuvo marcada por las críticas al gobierno corporativo de la empresa por haberlo mantenido al frente en medio de las imputaciones de la Fiscalía por dos delitos: presunta violación de topes de campaña y presunto tráfico de influencias.

Publicidad

La empresa más grande del país, cuyas acciones son en un 88,5 % del Estado, está en un momento crucial. La compañía pasó de tener utilidades por COP 33,4 billones en 2022, su mejor año, a COP 9 billones para el cierre de 2025. En el segundo trimestre de este año, en buena parte gracias a la subida del petróleo, el panorama mejoró. Las utilidades sumaron COP 6,1 billones, un aumento de 235 % frente al mismo periodo del año pasado. En palabras de un analista que conoce de cerca la petrolera, y que pidió no ser citado, Gutiérrez y Suárez tienen el “viento a favor”, con el petróleo en máximos y una postura del nuevo gobierno a favor de los hidrocarburos. Los resultados, así como el rumbo del gobierno corporativo, darán cuenta de la gerencia de las cabezas de la empresa, luego de tres años y medio convulsos durante la administración de Roa.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.