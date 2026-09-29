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Estos son los hombres de confianza de De la Espriella que llegan a dirigir Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez y Carlos Suárez, dos hombres del círculo más cercano del primer mandatario, llegaron a la presidencia y a la junta directiva de Ecopetrol. Sus nombramientos abrieron cuestionamientos por su falta de experiencia en el sector de hidrocarburos, pero algunos expertos señalan que hay otras características claves para ocupar el cargo.

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Karen Vanessa Quintero Martínez y David Escobar Moreno
28 de septiembre de 2026 – 08:56 p. m.
Estos son los hombres de confianza de De la Espriella que llegan a dirigir Ecopetrol
Joaquín Gutiérrez (centro) y Carlos Suárez (derecha) son amigos de De la Espriella hace dos décadas./ Ilustración Viviana Rodríguez.
Foto: Viviana Rodríguez

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“Joaquín Gutiérrez, Carlos Suárez; tengo muchos amigos queridos y muy cercanos”. Así fue como, en febrero de este año, el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a una pregunta de la revista Bocas sobre a quiénes consideraba como sus amigos. Siete meses después de esa conversación, y dos meses después de su llegada a la Casa de Nariño, Gutiérrez y Suárez ocupan los dos principales cargos de Ecopetrol, la empresa más grande del país. Ambos jugaron roles determinantes en la campaña presidencial que llevó a De la…

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.  Josedem18 jescobar@elespectador.com
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