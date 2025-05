Ricardo Roa sigue al mando de Ecopetrol: junta directiva desmiente renuncia

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

“Por ahora, estoy acá haciendo lo correcto”, dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. La frase rompió con la especulación, forcejeos de poder y “enroques” entre la petrolera y el Ministerio de Minas y Energía.

La salida de Roa es una idea que se viene cocinando durante meses, en parte, por los resultados financieros de la empresa, y por el otro, las acumuladas investigaciones en su contra por la Fiscalía General de la Nación.

Pero la propia junta directiva zanjó el asunto en un comunicado: no hay renuncia, no hay enroque, no hay reemplazo en curso.

“El Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no presentó renuncia al cargo ni planteó una posible salida suya de la compañía en este momento”, subraya la carta. Y agregan que la compañía “cuenta con los procedimientos y protocolos internos de gobierno corporativo”.

Su cercanía con el presidente Gustavo Petro —fue gerente de su campaña electoral— lo ha convertido en blanco frecuente de sospechas de favoritismo, cuestionamientos éticos y tensiones corporativas.

Además, en la Asamblea de ISA de marzo fue un punto de inflexión: varios inversionistas pidieron públicamente su salida, alegando la caída en las utilidades de la compañía durante 2024.

Este martes, Ecopetrol presentó sus resultados financieros: la empresa registró ingresos por $31,4 billones, un Ebitda de $13,3 billones y un margen de 42 %, y una utilidad neta de $3,1 billones.

En el mismo periodo del año pasado, los ingresos fueron un poco menores ($31,3 billones), pero hubo más utilidades, con $4 billones. La caída fue de 22,1 %.

Las utilidades de la empresa han caído en los últimos años, en el consolidado de 2024, la compañía registró utilidades por $14,9 billones, 21,7 % menos que en 2023, cuando sumaron $19,1 billones. En 2022, el mejor año de la empresa, las utilidades fueron de $33,4 billones.

A eso se sumó el ruido generado por la actualización del requerimiento de la DIAN a Ecopetrol por la aplicación del IVA de 19 % en la importación de combustibles.

El tema fue el punto central de una sesión extraordinaria de junta de ayer, 8 de mayo, que algunos confundieron —o intencionadamente filtraron— como escenario de renuncia.

Nada de esto fue motivo de renuncia, al menos por ahora.

