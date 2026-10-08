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Samsung prevé aumento de más del 780 % en su utilidad operativa para el tercer trimestre

La compañía surcoreana estima una utilidad operativa de USD 80.100 millones entre julio y septiembre, un récord impulsado por la demanda de memoria avanzada para centros de datos.

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Agencia AFP
SEOUL (Korea, Republic Of), 29/07/2026.- Samsung Galaxy Z Flip 8 Series smartphones are displayed at a Samsung Electronics store gallery in Seoul, South Korea, 30 July 2026. Samsung Electronics Co. said its second-quarter net profit rose nearly 14-fold from a year earlier to a record 71.63 trillion won (49.6 billion US dollars). (Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN
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El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics pronosticó este jueves un aumento de más del 780 % en su utilidad operativa del tercer trimestre respecto al año anterior, impulsada por el alza de los chips de memoria que impulsan la inteligencia artificial.

El mayor fabricante mundial de esos semiconductores estimó que el beneficio operativo de julio a septiembre fue de 107,4 billones de wones (USD 80.100 millones), un crecimiento del 782,5 % respecto al año anterior, según un comunicado de la empresa.

Es la primera vez que una compañía surcoreana supera los KRW 100 billones (USD 74.700 millones) en utilidad operativa trimestral.

Por su parte, se estima que los ingresos aumenten un 127 % hasta alcanzar los 195 billones de wones, señaló Samsung.

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Con ambas cifras alcanzando máximos históricos, la empresa ha superado sus propios récords tanto en ventas como en utilidades durante cuatro trimestres consecutivos.

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Se espera que Samsung publique su informe final de resultados a finales de mes.

La creciente demanda mundial de chips de memoria avanzados, utilizados en centros de datos para la inteligencia artificial, ya ha ayudado a los gigantes surcoreanos de los semiconductores a registrar utilidades récord este año.

Samsung, su rival local SK hynix y el gigante estadounidense Micron dominan el mercado mundial de HBM, chips avanzados con una enorme demanda global debido a que se utilizan en centros de datos de IA junto con otros potentes circuitos para el procesamiento de datos.

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Por Agencia AFP

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