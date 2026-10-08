Es la primera vez que una compañía…

El mayor fabricante mundial de esos semiconductores estimó que el beneficio operativo de julio a septiembre fue de 107,4 billones de wones (USD 80.100 millones), un crecimiento del 782,5 % respecto al año anterior, según un comunicado de la empresa.

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics pronosticó este jueves un aumento de más del 780 % en su utilidad operativa del tercer trimestre respecto al año anterior, impulsada por el alza de los chips de memoria que impulsan la inteligencia artificial.

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Samsung prevé aumento de más del 780 % en su utilidad operativa para el tercer trimestre

Es la primera vez que una compañía surcoreana supera los KRW 100 billones (USD 74.700 millones) en utilidad operativa trimestral.

Por su parte, se estima que los ingresos aumenten un 127 % hasta alcanzar los 195 billones de wones, señaló Samsung.

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Con ambas cifras alcanzando máximos históricos, la empresa ha superado sus propios récords tanto en ventas como en utilidades durante cuatro trimestres consecutivos.

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Se espera que Samsung publique su informe final de resultados a finales de mes.

La creciente demanda mundial de chips de memoria avanzados, utilizados en centros de datos para la inteligencia artificial, ya ha ayudado a los gigantes surcoreanos de los semiconductores a registrar utilidades récord este año.

Samsung, su rival local SK hynix y el gigante estadounidense Micron dominan el mercado mundial de HBM, chips avanzados con una enorme demanda global debido a que se utilizan en centros de datos de IA junto con otros potentes circuitos para el procesamiento de datos.

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