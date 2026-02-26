Se destraba pleito entre Telecall y Mintic en la que se juegan más de COP 300 mil millones

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Una resolución del Mintic pareciera abrirle el camino para que el Estado reciba el pago de casi COP 320.000 millones por cuenta de uso del espectro 5G por parte de Telecall, un operador de telecomunicaciones.

El documento del Ministerio destraba una pelea legal que viene desde finales de 2024 por el incumplimiento de un pago por el uso de espectro asignado en la subasta para redes 5G, que se dio en diciembre de 2023.

La resolución, que resuelve un recurso de apelación de Telecall, hecha para atrás otras medidas que ya habían sido tomadas por el propio Ministerio y que impedían recibir el pago de las obligaciones derivadas de la asignación del espectro.

El contexto del caso

Durante la subasta para espectro 5G, Telecall se hizo con unos derechos de uso, por 20 años, de parte de esta autopista de comunicaciones, que costaban COP 318.333 millones. A este dinero hay que sumarle otros rubros por las denominadas obligaciones de hacer, que consisten en brindar acceso a internet a 343 instituciones educativas, desplegar fibra óptica en zonas rurales y brindar cobertura de telecomunicaciones en seis carreteras secundarias de la nación. El compromiso adquirido en la subasta también establecía la inversión de unos COP 97.000 millones.

Pero en noviembre de 2024, Telecall incumplió un primer pago de COP 41.383 millones por problemas con algunos de sus inversionistas.

Sin embargo, ha argumentado la empresa, esta situación fue rectificada y, así, estaban en disposición de pagar el dinero adeudado, además de intereses.

Pero en medio de las actuaciones administrativas emprendidas por el Ministerio, este pago fue rechazado. La cartera argumentó que, como se habían interpuesto recursos, hasta que estos no se resolvieran de fondo, la situación se mantendría en esa especie de callejón de salida.

La resolución publicada esta semana resuelve el recurso y le despejaría el camino al pago de los recursos que se le adeudan al Estado.

