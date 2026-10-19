Envíos de café están dejando menos ganancias: esto dicen los exportadores

Esto produce también una disminución en las ventas y exportaciones. La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) reportó que entre enero y septiembre de 2026, las ventas externas de café del país alcanzaron 8,45 millones de sacos de 60 kilogramos cada uno. Estos envíos…

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la producción de café en Colombia fue de 12,65 millones de sacos, según la Federación Nacional de Cafeteros. Según Germán Bahamón, gerente de la Federación, hubo una reducción del 15 % en dicha producción.

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Esto produce también una disminución en las ventas y exportaciones. La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) reportó que entre enero y septiembre de 2026, las ventas externas de café del país alcanzaron 8,45 millones de sacos de 60 kilogramos cada uno. Estos envíos representaron una caída del 13,8 % en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se exportaron 9,80 millones de sacos.

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En contexto: Producción de café en Colombia cayó 15% en el año cafetero 2025-2026

“Es un tema complejo que hemos enfrentado los exportadores este año, no solo de café. Uno habla con todos los agroexportadores y la situación es muy similar. Y es por dos efectos: uno, por supuesto, la tasa de cambio, porque la revaluación del peso genera una caída en los ingresos; y dos, recordemos que venimos también de un año en el que aumentaron los costos”, afirma Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo de Asoexport, quien llama a este fenómeno como “efecto tijera”.

Según explica Asoexport, con el “efecto tijera” el sector exportador recibe menos pesos por cada dólar monetizado y, mientras tanto, se enfrenta a mayores costos operativos al llevar el grano a mercados internacionales.

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En septiembre, las exportaciones sumaron 1,17 millones de sacos de 60 kg, un 9 % más frente a septiembre de 2025. Sin embargo, a pesar de este alivio del mes específico, el año cafetero que va de octubre 2025 a septiembre 2026 sí reflejó una baja en las exportaciones. Se enviaron 11,68 millones de sacos de 60 kg, un 11 % menos que el año cafetero anterior.

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¿En qué afecta la tasa de cambio a la exportación?

Asoexport afirma que el año pasado exportaron 13,14 millones de sacos por un valor de COP 20,58 billones. En ese momento el dólar estaba en COP 4.052,71 en promedio.

Gómez Montero hace la comparación con el precio del dólar de lo que va de este año: “si no hubiéramos tenido esa tasa de cambio, sino una de COP 3.503,06 como la que hemos visto en promedio a lo largo del 2026, los ingresos habrían sido de COP 17,79 billones, es decir, unos COP 2,8 billones menos”.

De hecho, este lunes 19 de octubre, el dólar cerró a la baja a comparación del cierre del viernes pasado. Su precio cerró en COP 3.157,91 y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en COP 3.174,67.

Además, el presidente ejecutivo de Asoexport explica que el precio interno por carga también se redujo por el valor en el cual se cerró el ‘Contrato C’ del Café en la bolsa de Nueva York. En el segundo semestre de 2025 alcanzó un precio de 400 USc/lb y en septiembre de 2026 cerró en 290 USc/lb aproximadamente. El ‘Contrato C’ es el contrato de futuros cuyo valor es usado como referencia para el precio internacional del café arábica de Colombia, se negocian en Nueva York.

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