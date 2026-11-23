Este monto se le suma a lo que fue anteriormente entregado para la reconstrucción, dejando un total de COP 1,7 billones brindados por las aseguradoras (con corte al 18 de noviembre). Fasecolda afirma que las empresas de seguros entregaron 106 % más de lo que se había remunerado la…

Este lunes Fasecolda trae un nuevo informe de sus entregas a las personas aseguradas que sufrieron de afectaciones tras el sismo del pasado 10 de agosto. Según afirma el gremio, entre el 6 el 18 de noviembre, las compañías de seguros pagaron COP 351.000 millones.

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Este monto se le suma a lo que fue anteriormente entregado para la reconstrucción, dejando un total de COP 1,7 billones brindados por las aseguradoras (con corte al 18 de noviembre). Fasecolda afirma que las empresas de seguros entregaron 106 % más de lo que se había remunerado la semana anterior al 6 de noviembre.

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Hay que tener en cuenta que las reclamaciones, realizadas por personas y empresas afectadas por el sismo, suman aproximadamente los COP 7,6 billones.

En contexto: Superfinanciera pide agilizar indemnizaciones a afectados por el terremoto del 10 de agosto

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda también afirmó que desde el gremio lanzaron un sitio web de seguimiento que permite identificar cuantas indemnizaciones se han realizado hasta ahora, cuánto falta y cómo se puede reclamar a las entidades aseguradoras.

Además de esta plataforma de seguimiento el gremio impulsó el Plan de Acción Rápida para seguir agilizando la entrega del dinero a las reclamaciones por las afectaciones del terremoto.

Este plan tiene tres ejes: el primero consiste en trabajar con gestores de la recuperación en el territorio que acompañarán a las familias afectadas, tengan o no los documentos completos. El segundo eje implica jornadas especiales de atención en Cali y Pereira cuyas fechas aún están pendientes de confirmación. Sin embargo, las primeras jornadas serán el próximo 4 y 5 de diciembre en Cali donde atenderán a quienes tengan dudas y ayudarán a agilizar el proceso. Por último, el tercer eje consistirá en estar más presentes en las regiones afectadas.

"Invitamos a las personas que tienen reclamaciones en proceso a acercarse a su compañía de seguros para conocer el estado de su solicitud, resolver posibles inquietudes y facilitar los pasos necesarios para agilizar su atención y avanzar hacia una pronta indemnización", dijo Morales.

#Comunicado 📰 | Las aseguradoras han pagado $1,7 billones por los daños del terremoto del 10 de agosto. En solo 12 días desembolsaron $351 mil millones adicionales. Fasecolda lanza el Plan de Acción Rápida para agilizar las reclamaciones. Conoce más:

🌐 https://t.co/R1dTEo75m5 pic.twitter.com/Frp1hddln5 — Fasecolda (@FasecoldaOficia) November 23, 2026

Este avance se da luego de que la Superintendencia Financiera pidiera agilizar los procesos de indemnización. El pasado 18 de noviembre la Superfinanciera reiteró, a través de la carta circular 78 de 2026, la necesidad de cumplimiento de agilidad que requieren las entidades de seguros para responder ante los impactos del sismo.

Uno de los puntos que recordó la entidad estatal es que las aseguradoras tienen un plazo legal de un mes para efectuar el pago. Es decir, según el artículo 1080 del Código de Comercio, deben pagar dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario demuestre lo que ocurrió tras el sismo y, cuando corresponda, el valor de la pérdida.

Si este plazo se vence y el pago no se ha realizado, la empresa igualmente debe asumir el monto del seguro pero también el interés moratorio que corresponde por la demora.

Además, recordó que las aseguradoras no pueden frenar dicho pago agregando condiciones o requisitos adicionales.

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