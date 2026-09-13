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Fedecafé propone etiquetar el origen del café para diferenciar el grano colombiano

La Federación Nacional de Cafeteros o Fedecafé propone que los empaques anuncien con claridad el origen del grano para que los consumidores puedan diferenciar el café 100 % colombiano del importado.

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Redacción Economía
13 de septiembre de 2026 – 09:16 a. m.
AGAETE (GRAN CANARIA), 20/08/2026.- Hace más de 100 años, empezó a cultivarse café en Agaete (Gran Canaria) como una ayuda al predominante cultivo del plátano. Enraizado en tierra volcánica, a una menor altitud de la normal, pronto este experimento se destacó como algo rentable, y la tradición ha pasado de generación en generación. Hoy, busca ser reconocido a nivel europeo. En la imagen, cultivo de café en la finca La Morreta. EFE/ Quique Curbelo.
Imagen de referencia. EFE/ Quique Curbelo.
Foto: EFE - Quique Curbelo

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A la fecha, el Huila, Antioquia y Tolima son los departamentos con mayores hectáreas de área cultivada con café. Se trata de miles de hectáreas: en el Huila son alrededor de 150 mil, en Antioquia 108 mil y en Tolima 104 mil hasta diciembre de 2025. Los demás departamentos de Colombia no se quedan atrás, pues 23 de los 32 cultivan café.

A pesar de ser de los principales productores en el mundo, también se suele importar café de otros países como Brasil, Perú, Suiza, Vietnam y Ecuador. En 2024, según cifras del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), Colombia importó USD 115 millones de café.

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En el mercado actual se comercializa el café colombiano y el importado lado a lado y, ante esto, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, propone que se diferencie el origen del producto ante los consumidores para darle una visibilidad distinta al café que es 100 % colombiano.

La propuesta no busca descalificar las mezclas de café o los cafés importados, sino establecer categorías claras en los empaques. La idea es que el consumidor pueda identificar, sin necesidad de revisar información técnica, si el producto contiene café 100% colombiano, café de origen importado o una combinación de granos de distintos países. 

​»Lo que propongo no es señalar a nadie, es ordenar la góndola y mejorar el consumo de café en Colombia. Hoy, en el mismo anaquel y bajo la misma lógica de comparación, conviven productos que no son comparables entre sí. Mezclas de distintos orígenes y calidades compiten de frente con café 100% de Colombia y el consumidor no tiene cómo saber qué está comprando”, afirma Bahamón.

El gerente sostiene que la diferenciación del origen del café desde el etiquetado podría aportar en primer lugar a las y los caficultores, también al consumidor y finalmente a la industria cafetera. “Que existan esas dos categorías declaradas en el empaque y que sean tan legibles como lo es hoy el gramaje, sirve para que cada uno de esos productos compita con sus pares”, dice.

Este gremio cafetero representa a más de 540 mil familias colombianas que viven de cultivar y comercializar el grano en 601 municipios con vocación cafetera.

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Por Redacción Economía

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