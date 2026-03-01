Banco de hojas de vida del ICBF: cómo registrarse en 2026 y dónde buscar vacantes

Imagen de referencia Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si está interesado en las vacantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le explicamos dónde las puede encontrar y cómo aplicar.

En este momento no hay nuevas ofertas de empleo, pero, según la información de la página oficial de la entidad, estos son los caminos para encontrar las vacantes en el momento en el que se habilitan:

Para empleos de carrera administrativa de la planta global de la entidad, la convocatoria se hace a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil . También se publica la información en la página del ICBF.

Para los empleos de libre nombramiento y remoción (directores regionales) las convocatorias se publican en forma general en la página institucional del ICBF y en específico en cada página institucional de la entidad que lidere dicho proceso.

Le puede interesar: Precio de la gasolina bajará otra vez: tarifas cambian desde el 1° de marzo

¿Cómo registrar la hoja de vida?

Tenga en cuenta este paso a paso para registrar sus datos en la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ingrese a “Banco de Hojas de Vida” , directamente en la página oficial de la entidad.

Primero debe registrarse. Allí le solicitarán datos básicos: número de identificación, correo electrónico de contacto y una contraseña.

Una vez registrado, diligencie todos los campos con la información solicitada. Además, debe adjuntar los documentos de soporte para la etapa de verificación de cumplimiento de requisitos para las vacantes que se habiliten.

Lea también: ¿Cómo manejar mejor su dinero en 2026? Tres consejos de un experto en Echemos Cuentas

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.