¿Cuánto recibirá por cesantías en 2026 si gana el salario mínimo?

Las cesantías son una prestación social obligatoria que los empleadores consignan cada año a nombre de sus trabajadores. Funcionan como un ahorro para enfrentar periodos de desempleo o para financiar vivienda y educación, y su valor depende del salario y del tiempo trabajado durante el año anterior.

En Colombia, por regla general, las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año completo trabajado. Si la persona no trabajó todo el año, el pago se hace de forma proporcional al número de días laborados.

El dinero no se entrega directamente al trabajador, sino que el empleador lo consigna en un fondo de cesantías a nombre del empleado, usualmente antes de mediados de febrero de cada año.

¿Cuánto recibe por cesantías quien gana el salario mínimo?

Para 2026, el salario mínimo legal mensual vigente quedó en COP 1.750.905. Eso significa que un trabajador que ganó un salario mínimo y trabajó todo el año anterior recibirá por cesantías exactamente ese mismo valor:

En otras palabras, quien devenga el salario mínimo recibe como cesantías el equivalente a un mes de sueldo.

¿Qué pasa si no trabajó todo el año?

Cuando el trabajador no completa los 12 meses, el valor se calcula de manera proporcional, con base en la siguiente fórmula: (Salario mensual × días trabajados) ÷ 360

Si trabajó seis meses, recibirá aproximadamente COP 875.452; si trabajó tres meses, recibirá cerca de COP 437.726.

El monto final depende exactamente del número de días laborados durante el año.

Intereses de cesantías

Además del ahorro principal, la ley obliga a los empleadores a pagar un interés del 12 % anual sobre el valor de las cesantías. Este dinero no se consigna en el fondo, sino que se paga directamente al trabajador, generalmente antes del 31 de enero.

Para quien gana el salario mínimo en 2026, ese interés equivale a: 12 % de COP 1.750.905 = COP 210.109 aproximadamente. Este pago es adicional a las cesantías.

¿Quién tiene derecho a recibir cesantías?

Tienen derecho a cesantías los trabajadores con contrato laboral, por cada año o fracción de año trabajado. El beneficio no aplica para trabajadores independientes, salvo que exista un acuerdo especial.

