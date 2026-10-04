Durante la semana, el dólar presentó una alta volatilidad según Jonnathan Torres, banquero de inversiones en Values AAA. La alta volatilidad en el dólar quiere decir que su precio sube y baja con diferencias significativas y con cierta rapidez en pocos días….

La semana comenzó con preocupaciones por el dólar, por el alza de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y las tensiones sobre el petróleo. Pese a eso, el dólar fue cediendo terreno y finalmente cerró el viernes en COP 3.264,50, unos COP 97,50 (2,9 %) menos que su cierre del lunes.

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Dólar en Colombia: qué lo movió esta semana y qué sigue

Durante la semana, el dólar presentó una alta volatilidad según Jonnathan Torres, banquero de inversiones en Values AAA. La alta volatilidad en el dólar quiere decir que su precio sube y baja con diferencias significativas y con cierta rapidez en pocos días. La dinámica estuvo a “dos tiempos” como dice Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia.

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Primero estuvo con una presión fuerte hacia el alza, cerrando el lunes en COP 3.362. Desde el martes comenzó a bajar, “devolviéndole terreno al peso colombiano” como dice Suárez. El martes terminó en COP 3.330, el miércoles bajó hasta COP 3.307,50, el jueves quedó en COP 3.310 y ya para el viernes abrió en COP 3.286.

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¿Qué factores influyeron?

La decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés de 12 % a 12,25 % incrementó el atractivo de los actores económicos y el cambio en la política monetaria generó también demanda de activos en dólares. Aun así, hay incertidumbre alrededor del conflicto en Medio Oriente y esto sin duda afecta, según Torres, “simultáneamente los precios energéticos, la inflación esperada y la percepción de riesgo”.

Ahora bien, Suárez sostiene que hay cuatro fuerzas principales actuando sobre el dólar en Colombia.

Evidentemente Estados Unidos encabeza esta lista, pues el dólar sigue fuerte a nivel internacional porque las tasas de los bonos del Tesoro (títulos de deuda pública emitidos por un gobierno) permanecen elevadas.

“Esta semana el rendimiento del bono estadounidense a diez años llegó a superar 5,3 %, su nivel más alto en cerca de 24 años. Cuando Estados Unidos ofrece retornos de esa magnitud, parte del capital mundial tiende a buscar activos en dólares y eso puede restarle fortaleza a monedas emergentes como el peso”, afirma Suárez.

Sin embargo, Estados Unidos creó apenas 29.000 empleos en septiembre, frente a los 90.000 que esperaba el mercado y esto se dio paralelamente a un aumento del desempleo: pasó de 4,1 % a 4,2 %.

El segundo aspecto que resalta el experto es el petróleo y el conflicto en Medio Oriente. Durante la semana el Brent se negoció por encima de los USD 100 y mientras tanto la prima de riesgo se mantuvo elevada por las tensiones del estrecho de Ormuz que persisten desde hace meses.

“Para Colombia el efecto es doble: un petróleo caro puede significar mayores ingresos de dólares por exportaciones, pero cuando el aumento obedece a un choque geopolítico también eleva la inflación mundial, empuja hacia arriba las tasas internacionales y fortalece al dólar como refugio”, dice Suárez.

Ahora bien, factores internos también influyen en el movimiento del dólar. El Banco de la República elevó el 30 de septiembre su tasa a 12,25 %, una medida que en principio favorece al peso porque aumenta la rentabilidad relativa de los activos colombianos.

Pero la decisión responde, ante todo, al panorama de precios: el costo de vida se ubicó en 6,2 % en agosto y las previsiones para diciembre están en un 6,8 %, sin tener en cuenta aún los impactos del fenómeno de El Niño en precios de alimentos y tarifas.

Por último está el lado fiscal, hay preocupaciones alrededor de la deuda pública y los requerimientos de financiamiento del país y “el peso puede seguir incorporando una prima de riesgo adicional” (el costo extra que piden los inversionistas por el riesgo de invertir en un país), afirma el presidente de Asoblokchain Colombia.

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Proyección para la próxima semana

De cara a los próximos días, los analistas prevén un mercado dominado por indicadores clave de precios y la incertidumbre fiscal local. La tendencia reciente ha favorecido la valorización del peso colombiano pero los expertos coinciden en que persistirá un entorno de alta volatilidad.

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Torres, de Values AAA, destaca que los mercados continuarán asimilando las débiles cifras laborales de septiembre en Estados Unidos, las cuales impulsaron una moderación del dólar a pesar de la presión al alza en los bonos del Tesoro. Por otro lado, Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, subraya que los datos de inflación en Colombia serán determinantes para reajustar las proyecciones sobre el comportamiento del dólar.

Sánchez añade que el avance del proceso electoral en Brasil, con su primera vuelta hoy 4 de octubre, "continuará ganando relevancia para los mercados y podría generar algo de ruido sobre los activos de la región".

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De acuerdo con el experto, factores como los flujos locales, el carry trade (endeudarse en monedas con tasas bajas para invertir en otras con tasas altas) y la dinámica regional seguirán siendo los principales motores del dólar y definitivamente la incertidumbre fiscal seguirá trazando algo del camino.

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