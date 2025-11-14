Dólar hoy en Colombia: precio de la divisa para este viernes 14 de noviembre

Resume e infórmame rápido

El dólar rompió esta semana el piso de los COP 3.700 y llevó al peso colombiano a una fortaleza no vista desde junio de 2022, en un movimiento que el presidente Gustavo Petro atribuyó a la política de tasas del Banco de la República y a la propia “dialéctica” de la economía.

La referencia que hace el mandatario podría aludir a cómo distintas decisiones y factores económicos se encadenan y generan efectos opuestos entre sí: por ejemplo, unas tasas de interés altas para controlar la inflación también pueden atraer capitales, fortalecer el peso y empujar a la baja la cotización del dólar.

Este viernes, la apertura del mercado dejó un repunte del dólar, que pasó de los COP 3.743 (el cierre del jueves 13 de noviembre) a COP 3.760 tras las primeras operaciones de la jornada. Así las cosas, la divisa escaló COP 60 en su precio.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3,719,60. Esto representa una caída de COP 0,11 frente a la TRM del día anterior.

Así las cosas, la TRM alcanzó su nivel más bajo en tres años (desde abril de 2022) y es 16,94 % más baja (COP 758,61) que hace un año.

Los pesos y contrapesos del dólar

El comportamiento reciente del dólar responde a una combinación de factores externos e internos. Por el lado internacional, el acuerdo en el Congreso de EE. UU. para destrabar el presupuesto reduce el ruido político y le devuelve cierta calma a los mercados: un gobierno con recursos para operar disminuye el riesgo de parálisis económica, aunque el impacto real dependerá de qué tan rápido se normalice la actividad federal.

Al mismo tiempo, las bolsas estadounidenses venían al alza, impulsadas por tecnológicas como Nvidia y AMD y por el optimismo frente al fin del cierre de Gobierno. Ese mayor apetito por riesgo suele jugar en contra de las monedas refugio, como el dólar, aunque en esta ocasión la divisa mostraba algo de fortalecimiento frente a pares como el yuan o el franco suizo, apoyada en el repunte de los bonos del Tesoro.

La inflación en EE. UU., todavía cerca del 3 % en septiembre y por encima de la meta de 2 % de la Reserva Federal, también pesa en el tablero. Si los datos obligan a la Fed a mantenerse prudente y evitar recortes rápidos de tasas, el dólar tiende a sostener parte de su atractivo. Pero si el dato de octubre confirma una desaceleración de precios, el mercado podría volver a anticipar bajas de tasas, lo que normalmente le resta fuerza a la moneda estadounidense.

En el trasfondo aparecen, además, factores de commodities y de flujo de capitales. El más reciente informe de la AIE, que aplaza el pico de demanda de petróleo y proyecta precios cercanos a los US$90 por barril hacia 2035, se está leyendo más como una señal de mediano plazo que como un detonante inmediato.

En paralelo, sobre economías como la colombiana inciden la entrada de remesas, las exportaciones (en especial de café) y las decisiones locales de tasas de interés, que ayudan a explicar por qué el peso se ha fortalecido frente al dólar en las últimas semanas.

