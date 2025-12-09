Las acciones y los bonos fluctúan mientras operadores esperan decisión de la Fed

El bitcoin subió 2,9 % hasta USD 93.959 y el S&P500 apenas se movió 0,2 %. Foto: archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las acciones y los bonos fluctuaron mientras los operadores se abstuvieron de realizar grandes apuestas antes de la decisión final de la Reserva Federal sobre los tipos de interés de 2025.

El S&P 500 borró la mayor parte de sus ganancias anteriores tras una advertencia de JPMorgan Chase & Co. sobre la salud del consumidor. La entidad crediticia cayó más de 4 %. El Dow Jones de valores blue chip cayó, mientras que el Nasdaq 100 registró un pequeño avance.

Las acciones habían subido inicialmente tras los datos sobre ofertas de empleo de octubre, mejores de lo esperado. El número de puestos disponibles ascendió a 7,67 millones, mientras que una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaba a 7,12 millones. El tipo de interés de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo en torno al 4,19 % tras una subasta de bonos del Estado, mientras que el dólar apenas varió y el bitcoin revirtió sus pérdidas iniciales.

“Es difícil sacar demasiadas conclusiones del informe JOLTs: el rendimiento superior de las ofertas de empleo es aparentemente agresivo (por lo que los rendimientos subieron tras su publicación), pero el ritmo de los despidos también aumentó“, afirmó Adam Crisafulli, de Vital Knowledge.

En un acto celebrado el martes, Kevin Hassett, el favorito del presidente Donald Trump para sustituir a Jerome Powell, afirmó que ve mucho margen para bajar sustancialmente los tipos, incluso más de un cuarto de punto.

“Si los datos sugieren que podríamos hacerlo, entonces, como ahora mismo, creo que hay mucho margen para hacerlo”, afirmó durante la Cumbre del Consejo de Directores Ejecutivos del Wall Street Journal.

Los mercados monetarios prevén alrededor de dos recortes en 2026 tras una probable reducción de un cuarto de punto mañana, lo que supone un retroceso con respecto a las previsiones más optimistas de las últimas semanas.

Tom Essaye señaló el riesgo de un recorte agresivo, en el que la Fed baja los tipos de interés, pero da a entender que, por el momento, no habrá más recortes.

“No es exagerado decir que la bajada de tipos es, en realidad, la parte menos importante de esta reunión”, afirmó el fundador de The Sevens Report. Al mercado “le preocupa mucho más que la Fed indique que seguirá bajando los tipos y no dé señales de una pausa en el ciclo de recortes”.

La caída de varios días en los bonos del Gobierno estadounidense ha frenado el apetito por el riesgo, ya que los operadores se muestran cautelosos sobre el ritmo de la flexibilización monetaria más allá de la reunión del miércoles. Por ahora, la decisión de la Fed y sus previsiones para 2026 siguen siendo el centro de atención de los mercados.

“Si la Fed se muestra demasiado agresiva, esperamos que la Casa Blanca anuncie pronto el sustituto de Powell”, afirmó Tom Lee, de Fundstrat. En su opinión, eso supondría un “evento de liquidación del mercado”.

La subasta mensual de bonos a 10 años del Departamento del Tesoro, celebrada a la 1 p. m. hora de Nueva York, obtuvo un rendimiento del 4,175 %, lo que coincide con el nivel indicado por las operaciones justo antes de la fecha límite de la subasta, cuando era aproximadamente un punto básico más alto en el día.

Las acciones estadounidenses podrían volverse más volátiles después de la reunión de mañana que después de otras decisiones recientes, ya que los datos de opciones de Bloomberg muestran un movimiento implícito del 0,7 % en cualquier dirección.

A nivel mundial, los mercados de deuda pública se han visto sometidos a presión ante los indicios de los bancos centrales de que sus ciclos de flexibilización están llegando a su fin. El martes, Michele Bullock, de Australia, declaró que la fase de flexibilización de su país había terminado, tras los comentarios de Isabel Schnabel, del Banco Central Europeo, en los que afirmaba sentirse cómoda con la próxima subida. Se espera que el Banco de Japón suba los tipos la próxima semana.

“Dada toda la tensión que existe actualmente en los mercados mundiales de bonos, la reunión de la Fed podría echar más leña al fuego”, afirmó Vincent Juvyns, estratega jefe de inversiones de ING en Bruselas. “Los inversores también estarán muy atentos a los resultados de Oracle y Broadcom. Hay mucho en juego esta semana”.

Aunque el ciclo de flexibilización de la Fed sigue intacto, los inversores deben seguir lidiando con un comité de política monetaria cada vez más dividido, datos económicos limitados tras el cierre del Gobierno y la incertidumbre sobre la postura del sucesor del presidente Jerome Powell.

“Una Fed más politizada probablemente empujaría a la baja los rendimientos a corto plazo a través de expectativas de recortes de tipos más agresivos”, señaló Filip Andersson, de Danske Bank A/S. “Las mayores expectativas de inflación a largo plazo podrían elevar la prima de riesgo de inflación, lo que respaldaría los rendimientos a largo plazo y añadiría presión para que se acentúe la curva”.

“Aunque prácticamente todo el mundo espera que la Fed recorte los tipos el miércoles y dé señales de una modesta flexibilización adicional el año que viene, parece haber una creciente conciencia de que las expectativas políticas de EE. UU. parecen estar desfasadas con respecto al resto del mundo”, dijo Cameron Crise, estratega macroeconómico, Markets Live.

“Por lo tanto, la expectativa de que mañana se produzca un ‘recorte agresivo’ y divisiones en el comité parece bastante acertada. Por supuesto, esto amplía las posibilidades de una sorpresa moderada”.

Noticias corporativas:

Microsoft Corp. se comprometió a invertir USD 17.500 millones en inteligencia artificial y computación en la nube en la India, con el objetivo de impulsar el crecimiento del país más poblado del mundo.

Home Depot Inc. ofrece unas previsiones preliminares cautelosas para el próximo año, lo que indica que la cadena de tiendas de bricolaje no prevé una recuperación del mercado inmobiliario a corto plazo.

Google se ha visto afectada por una investigación de la Unión Europea por el temor a que haya abusado de su posición dominante utilizando sus propias herramientas de inteligencia artificial para eliminar a la competencia.

PepsiCo Inc. ha llegado a un acuerdo con el inversor activista Elliott Investment Management que incluye una reducción del 20 % en su gama de productos en Estados Unidos y un mayor enfoque en la asequibilidad, mientras que la empresa de refrescos y aperitivos también tiene previsto realizar despidos como parte de sus esfuerzos de reducción de costes.

Trafigura Group ha registrado un año “sólido” tanto para su división de petróleo como para la de metales, ya que el gigante del comercio de materias primas ha aumentado los pagos a su personal y los beneficios se han mantenido resistentes.

La cesta de acciones europeas del sector de la defensa de Bloomberg subió, mientras los legisladores alemanes se preparan para aprobar un contrato de adquisición militar por un valor récord de EUR 52.000 millones (USD 61.000 millones).

Los acreedores extranjeros de China Vanke Co. han comenzado a recibir solicitudes para mantener conversaciones con posibles asesores, lo que indica que los inversores se están preparando para un empeoramiento de la crisis de deuda de la promotora inmobiliaria.

Acciones

El S&P 500 subió 0,1 % a las 13:57, hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió 0,3 %.

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,2 %.

El índice MSCI World apenas varió.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas varió.

El euro cayó 0,1 % hasta USD 1,1624.

La libra esterlina cayó 0,2 % hasta USD 1,3300.

El yen japonés cayó 0,6 % hasta USD 156,91.

Criptomonedas

El bitcoin subió 2,9 % hasta USD 93.959,14.

El ether subió 7,3 % hasta los USD 3.376,52.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,19 %.

El rendimiento a 10 años de Alemania descendió un punto básico hasta el 2,85 %.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 4,50 %.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 1,2 %, hasta los USD 58,20 dólares por barril.

El oro al contado subió 0,4 %, hasta los USD 4.209,15 por onza.

Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.