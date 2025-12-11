Logo El Espectador
Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio el 11 de diciembre

La moneda estadounidense continúa su senda a la baja y se acerca a los COP 3.800.

Redacción Economía
11 de diciembre de 2025 - 01:40 p. m.
Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho
El dólar abre su cotización a la baja, al registrar COP 3.820. Esto se traduce en una caída de COP 19,3 frente a cierre del miércoles, que fue de COP 3.839,30.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada por la Superintendencia Financiera en COP 3.854,28.

En el último mes, el dólar ha subido COP 90, retomando una tendencia al alza tras meses de cerrar cuesta abajo.

Los factores que han movido el dólar en la semana

En las últimas semanas, según lo explicado por expertos consultados por este medio, el dólar ha sido influenciado por la debilidad que ha tenido frente al grueso de las otras divisas en el mundo, la variación en los precios del petróleo, la percepción del riesgo local, y las expectativas sobre la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés.

Sobre esto último, el banco central de Estados Unidos ya hizo su tercer recorte consecutivo y dejó la tasa de referencia en un rango entre 3,5 % y 3,75 %, en una decisión con tres votos en contra y proyecciones que solo anticipan un nuevo recorte en 2026.

La decisión de la Fed es clave, ya que la baja de tasas estimularía la inversión, lo que aumentaría el flujo de dólares y, por ende, se presionaría a la baja su precio.

Para Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, la volatilidad de la semana puede llevar al billete verde a alcanzar techos de COP 3.885.

“Sin embargo, para final de año, mantenemos nuestra proyección en un rango entre COP 3.790 y COP 3.850”, señala.

