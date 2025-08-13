Dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 13 de agosto

Imagen de referencia. Foto: EFE - SEDAT SUNA

De nuevo en rojo. Así comenzó la carrera del dólar, con una apertura en $4.010, acercándose cada vez más a la barrera de los $4.000.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.017, fijado por la Superintendencia Financiera, una disminución de 0,7 puntos porcentuales frente a la anterior.

Desde el cierre del lunes, la moneda se ha desvalorizado $24. Ahora, si ponemos el retrovisor a una semana, se ha hundido $36.

En caso de cerrar el lente a un mes, la volatilidad vuelve a neutro, pues apenas se ha reducido su valor en $4 frente a los $4.014 del 16 de julio.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 13-ago-2025: $4,017.12 pic.twitter.com/0tkEgJtZlt — Superfinanciera (@SFCsupervisor) August 12, 2025

💸 ¿Qué afecta al dólar?

Las principales variables que influencian su valor se centran en los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos.

El principal es el efecto de los aranceles que, si bien han sido absorbidos por los comerciantes en su mayoría, se espera que mayores cargas en los precios de los productos se traspasen a los consumidores.

Muestra de ello es que hoy la inflación de esa nación norteamericana se mantuvo en 2,7 %, siendo los aranceles un freno de mano para el retroceso de la carestía.

Esto, a su vez, tiene un impacto en las tasas, pues hay que recordar que ese es el principal instrumento de la Reserva Federal para mantener a raya la inflación.

Tasas más altas se traducen en menos oportunidades de inversión, es decir, menos dólares en países como Colombia y, por ende, un billete verde más caro.

Sin embargo, la variación del billete verde también se puede explicar por el panorama nacional que, en parte, explicaría su retroceso. Ejemplo de esto es el aumento de las exportaciones y el incremento de las remesas.

En los factores internos inmediatos, el DANE dará a conocer esta semana los datos del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del año.

