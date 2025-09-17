Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 17 de septiembre

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Durante lo que va de septiembre, el dólar en Colombia se ha mantenido a la baja. De hecho, en la segunda semana del mes acumuló una caída de 1,5 %.

Ahora, para las negociaciones de este miércoles el dólar arranca con un precio que se sostiene por debajo de los $3.900, en un día clave para la economía estadounidense.

El precio de la divisa inició en $3.875, lo que representa una muy leve alza de $1 en comparación con el último cierre de los mercados del pasado martes 16 de septiembre ($3.874).

Por su parte, la tasa representativa del mercado (TRM) para este martes 16 de septiembre fue fijada por la Superintendencia Financiera en $3.897,57.

Para las jornadas de estos días, el mercado cambiario tiene los ojos puestos en la próxima decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por su sigla en inglés). Este 17 de septiembre es clave porque darán a conocer si bajan o no las tasas y ello determinará, en buena parte, el rumbo de la tasa de cambio.

Lo que viene para Estados Unidos con la Fed

Para dimensionar lo que está en juego para la tasa de cambio esta semana hace falta repasar lo que ha ocurrido con la economía estadounidense, que se ha venido enfriando. En el país subió el desempleo a 227.000, la inflación anual se ubicó en 2,6 % y las nóminas no agrícolas sorprendieron a la baja.

Para Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech Global66, estos datos consolidan la expectativa de un cambio en la política monetaria estadounidense porque le “entrega a la Reserva Federal espacio para iniciar su ciclo de recortes”.

Este 16 y 17 de septiembre se celebrará la reunión del banco central, en la que tienen los ojos puestos todos los mercados.

Allí se anunciaría el primer recorte de tasas tras un largo ciclo de endurecimiento monetario, como lo señalan los amplios pronósticos de analistas. La expectativa general es de un ajuste de 25 puntos básicos, que llevaría la tasa al rango de 4,00 % – 4,25 %, aunque algunos analistas no descartan un movimiento mayor.

“Mi instinto me dice que serán 25 puntos básicos”, dijo Jack McIntyre, gestor de portafolio de Brandywine Global Investment Management, citado por Bloomberg. Para él, la clave estará en el énfasis que haga la Fed sobre el mercado laboral frente a la inflación.

El riesgo, sin embargo, es que el mercado ya ha apostado a una serie de recortes que se extenderían hasta 2026. Ese escenario ha presionado a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro, ha impulsado a las bolsas a máximos históricos y ha debilitado al dólar. Pero Jerome Powell, presidente de la Fed, podría llevar a que se moderen las expectativas.

Para Rodrigo Lama, de Global66, el mercado asigna hoy una probabilidad de 92,6 % a un recorte de 25 puntos básicos.

El impacto para Colombia

En contraste, el peso se ha fortalecido no solo por la debilidad del dólar internacional, sino también por factores propios. “Por razones internas las tasas siguen siendo atractivas y esto lleva a la fortaleza del peso colombiano”, explicó Jhon Torres, de la Uniagustiniana.

Esa rentabilidad relativa ha favorecido los flujos hacia activos locales y reforzado la apreciación de la moneda.

Michael Smith Ortegón, de la Universidad Católica de Colombia, destaca que el rumbo en el corto plazo dependerá también de variables como el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la evolución de los bonos del Tesoro en Estados Unidos.

Como no se esperan cifras macroeconómicas esta semana, la atención de los inversionistas estará puesta en la reacción de los activos colombianos frente a los datos de inflación en Estados Unidos y al resultado de la reunión de la Reserva Federal.

Así las cosas, si la Fed confirma la senda de alivio monetario que descuentan los inversionistas, el peso podría mantener su solidez. Pero si el mensaje es más cauteloso o el dato de inflación sorprende, el dólar tendría espacio para rebotar.

