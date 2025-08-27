No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

Dólar hoy en Colombia: así cotiza la moneda este 27 de agosto

El dólar abrió al alza este miércoles. Conozca las variables que están afectando el comportamiento de la divisa.

Redacción Economía
27 de agosto de 2025 - 01:38 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/Imagezoo - Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La carrera inició en los $4.063, una puja en medio de la montaña rusa de la semana pasada, cuando estaba a la vista la probabilidad de caer de la barrera de los $4.000.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $4.044, fijado por la Superintendencia Financiera, un incremento de 0,67 % en contraste con la anterior.

Vínculos relacionados

Microempresas atrapadas en la tramitomanía, mientras comercio global se reajusta
Trump impone aranceles de 50 % a India por sus compras de petróleo ruso
La administración Trump revisa cómo ampliar su poder dentro de la Reserva Federal

Con el retrovisor a un mes, el dólar se ha desvalorizado $120 frente a los $4.183 de entonces.

Le podría interesar: ¿Qué implica la investigación de la SIC contra Apple en Colombia?

💸¿Qué viene para el dólar?

En Colombia hay variables que han impactado en el fortalecimiento del peso colombiano, como el aumento de las exportaciones y los picos históricos en la recepción de remesas.

No es posible predecir el comportamiento de la tasa de cambio, pero los analistas esperan que el dólar siga rondando esta semana los $4.000.

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera, adelantada por Fedesarrollo, muestra que el dólar seguirá moviéndose entre los $4.028 y los $4.083, siendo los $4.050 la respuesta media.

Para el cierre del año se estima que la divisa estará en los $4.150, lo que representa una caída frente al pronóstico anterior, que fue de $4.190.

Según Bancolombia, en el segundo semestre del año el dólar se ubicará en $4.100. “La incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses”, dice un informe de investigaciones económicas del banco.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Precio del dólar

Dólar en Colombia

Dólar a peso

TRM

Dólar hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar