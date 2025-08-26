La administración Trump revisa cómo ampliar su poder dentro de la Reserva Federal

Desde el comienzo de su segundo mandato, el pulso con la Fed se ha mantenido en rojo. Jerome Powell, presidente del banco, se ha mostrado cauteloso para bajar tasas de interés, por lo que se volvió el blanco de las críticas del republicano. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

La administración Trump está revisando opciones para ejercer más influencia sobre los 12 bancos regionales de la Reserva Federal, lo que podría ampliar su alcance más allá de los nombramientos de personal en Washington, según personas familiarizadas con el asunto.

La decisión del presidente Donald Trump el lunes de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, si se mantiene en los tribunales, le daría la oportunidad de asegurarse la mayoría en la Junta de Gobernadores, compuesta por siete funcionarios. Pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central, responsable de fijar las tasas de interés, también incluye a cinco presidentes de bancos regionales que, a diferencia de los gobernadores, no son nombrados por la Casa Blanca ni confirmados por el Senado.

El escrutinio por parte de la administración del proceso de selección y reelección de los presidentes de los bancos de reserva —responsabilidad que comparten los consejos de administración del sector privado de esos bancos y la Junta de Gobernadores— supondría otro paso extraordinario en la campaña en curso de Trump para influir en la política monetaria, que tradicionalmente ha gozado de cierto aislamiento frente a las presiones políticas.

La Junta de Gobernadores tiene previsto autorizar la actual lista de presidentes de bancos de reserva en febrero, en un ejercicio que se realiza una vez cada cinco años. Ese acontecimiento cobra ahora gran importancia tras la declaración de Trump de destituir a Cook de su cargo, tras las acusaciones de la administración de que había cometido fraude hipotecario. Cook tiene la intención de impugnar la medida, según dijo su abogado el martes.

Varios presidentes regionales de la Fed comenzaron a preocuparse a principios de este verano por lo que los planes de Trump para el banco central podrían significar para sus puestos de trabajo, según personas familiarizadas con el asunto. El anuncio del presidente el lunes por la noche exacerbó esas preocupaciones, y los presidentes se llamaron entre sí para comentar lo que el despido de Cook podría significar para ellos, según una persona con conocimiento directo.

Un portavoz de la Fed declinó hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Inspección exhaustiva

“Esta Casa Blanca está haciendo una inspección exhaustiva para ver de qué forma puede cambiar la Fed”, dijo Derek Tang, economista de LHMeyer/Monetary Policy Analytics.

Una de esas formas podría ser la votación para reautorizar a los presidentes de los bancos regionales. Una vez que la administración consiga la mayoría en la Junta de Gobernadores, podría presionar indirectamente a los funcionarios de la Fed considerados más agresivos utilizando su voto de reelección como una nueva herramienta a su disposición, según Tang.

“En el pasado, dábamos por sentado que eso sucedía”, comentó sobre las votaciones de reautorización.

Una persona familiarizada con el asunto afirmó que el objetivo de la administración no es hacer que el banco central sea más moderado, sino examinar cómo se investiga y se elige a los presidentes regionales, ya que no son confirmados por el Senado.

Los cinco presidentes que forman parte del FOMC, encargado de fijar las tasas de interés, son el director de la Fed de Nueva York y cuatro de los once restantes, que se turnan anualmente.

La exvicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, advirtió que cualquier presión política para reformar el FOMC mediante la destitución de varios presidentes de bancos de reserva correría el riesgo de avivar la inflación y las tasas de interés a largo plazo.

“Ataque sin precedentes”

Intentar “cambiar la mayoría de votos en el FOMC es un ataque sin precedentes a la independencia de la Reserva Federal”, afirmó Brainard, que fue nombrada miembro de la junta de la Fed por el presidente Barack Obama, en Bloomberg Television el martes.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha sometido a la Fed a implacables demandas de bajar las tasas de interés. El banco central, bajo el liderazgo de Jerome Powell, ha ignorado hasta ahora esas presiones, manteniendo estable su tasa de referencia en medio de la preocupación de que los aranceles del presidente impulsen la inflación.

El mandato de Powell como presidente termina en mayo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está realizando entrevistas para su sustitución. Los candidatos que finalmente no sean elegidos para el puesto podrían ser considerados para cargos de presidente de bancos regionales de la Fed, según una persona familiarizada con los esfuerzos de la administración.

No está claro cómo los candidatos aprobados por la Casa Blanca conseguirían finalmente esos puestos. Los consejos de administración de los bancos regionales de la Fed encargados de seleccionar a los presidentes están compuestos por tres clases de directores, dos de las cuales participan en el proceso.

Entre esos dos grupos de directores, tres de los denominados directores de clase B son elegidos por los bancos miembros del distrito del banco de la Fed, mientras que tres directores de clase C son nombrados por la Junta de Gobernadores de la Fed en Washington.

Aunque algunos bancos regionales de la Fed han tratado en los últimos años de desviar las críticas sobre la selección de sus presidentes abriendo el proceso al público, mediante actos públicos, históricamente las búsquedas se han llevado a cabo en gran medida a puerta cerrada.

Los gobernadores de la Fed ganan US$225.700 al año como ejecutivos gubernamentales de nivel II, según la Oficina de Gestión de Personal. Los presidentes de los bancos regionales pueden ganar hasta US$551.000, de acuerdo con el informe anual de 2023 del banco central.

Los miembros del equipo económico de Trump y los asesores externos han argumentado que la Fed falló en su supervisión de la economía estadounidense antes de la crisis financiera de 2008, pero las secuelas solo le dejaron más autoridad. También la culpan por responder demasiado tarde al aumento de la inflación en 2021-22 y por los fracasos de 2023 del Silicon Valley Bank y otras instituciones financieras un año después.

