Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 4 de marzo

La divisa comenzó el día con una reducción que la deja, de nuevo, por debajo de los COP 3.800.

Redacción Economía
04 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho
La divisa arrancó las negociaciones de este miércoles con una moderación frente al cierre del martes, que cerró en COP 3.800. La pérdida fue de 20 pesos, por lo que abrió en COP 3.780.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 4 de marzo es de COP 3.797,64, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, le da otro rumbo a las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

Por Redacción Economía

