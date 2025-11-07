Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 7 de noviembre

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El dólar abrió la jornada de este viernes en COP 3.789, COP 2 más frente al cierre anterior.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para hoy está en COP 3.807. En casas de cambio, la compra de dólares está en COP 3.703 y la venta en COP 3.873.

Esta semana la moneda ha mostrado una tendencia a la baja. El jueves cerró $48,10 por debajo del miércoles. Como señala un análisis de Investigaciones Económicas de Bancolombia, el índice DXY cayó 0,48 % en la jornada, presionado por las crecientes preocupaciones sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos y la incertidumbre frente a la decisión que podría adoptar la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles impuestos durante el gobierno de Donald Trump-

Proyecciones para el dólar

Aunque es imposible predecir con exactitud el valor del dólar, si existen algunos indicadores que ayudan a ubicar cuál puede ser su tendencia. El precio en Colombia responde a decisiones de política monetaria en Estados Unidos y a variables económicas internas como inversiones, exportaciones y remesas, entre otras.

La mayoría de los analistas consultados por el Banco de la República y en la Encuesta de Opinión Financiera, de Fedesarrollo, estiman que el dólar cerrará el año en COP 4.000.

