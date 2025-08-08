Dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 8 de agosto

Desde las nuevas medidas arancelarias de Trump este mes y la quietud en las tasas por la Fed, la divisa se ha desvalorizado. Foto: REUTERS - JIM YOUNG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dólar cabizbajo. Así se confirma el ajuste de la divisa al marcar $4.045 al comienzo de la jornada, una caída de $35 frente a la apertura del miércoles. Esto regresa el precio del billete verde al registro del 23 de julio, cuando comenzó la carrera que la ubicó de nuevo cerca a la franja de los $4.200.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en $4.049, fijada por la Superintendencia Financiera, una disminución marginal de 1,08 puntos porcentuales frente a la anterior ($4.093).

Con el retrovisor a una semana, la moneda estadounidense se ha desvalorizado $82. Sin embargo, con la lupa cerrada a un mes, se ha levantado $49, tras los $3.996 del 11 de julio.

Le podría interesar: Los coletazos de los paros: el plan del Minagricultura para comercializar comida

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 07-ago-2025 y 08-ago-2025: $4,049.35 pic.twitter.com/69oz1mDxPC — Superfinanciera (@SFCsupervisor) August 6, 2025

Después de un aumento en julio, desde el 1.º de agosto el dólar se ha debilitado en los mercados internacionales ante el ajuste a la baja de expectativa de tasas de la Reserva Federal.

Como señaló el análisis de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, “la dinámica del dólar estará a merced de los datos de actividad y los comentarios de algunos miembros de la Fed. Así mismo, de la reacción del mercado a la reanudación de la guerra comercial”.

A nivel local, el desempeño de la tasa cambio se verá influenciado por la dinámica de compras de dólares de la Nación y por el ajuste de las previsiones de tasas de interés del Banco de la República, según Banco de Bogotá.

El Banco de la República no modificó sus tasas de interés en su reunión de julio y las dejó en 9,25 %.

La decisión se fue en contra de la amplia mayoría de proyecciones y expectativas del mercado, como las que aparecen en las encuestas de Fedesarrollo y del propio Banco, así como de diversas unidades de análisis económico.

Recomendado: Entre la Fed, Trump y la incertidumbre local, ¿qué viene para el dólar?

💵 ¿Qué está empujando al dólar?

Detrás del movimiento hay una conjunción de factores con epicentro en Estados Unidos. Según Sebastián Chacón, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, el peso colombiano ha sentido el efecto de tres decisiones clave en política arancelaria del Gobierno estadounidense.

Más allá del repunte puntual, el ascenso de la divisa revela que el dólar sigue siendo un termómetro de los desequilibrios globales: cada tensión política, cada giro arancelario, cada distorsión financiera, encuentra en su cotización una forma de expresarse.

Según el análisis de Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, el impulso reciente del dólar está anclado en una “combinación de factores tanto globales como locales que delinean la percepción de riesgo de los inversionistas”.

Uno de los catalizadores, como se explicó, fue el acuerdo con la UE, que además contempló compromisos de inversión por US$600.000 millones y compras energéticas por US$750.000 millones.

El pacto fue leído como una victoria geopolítica para EE. UU., al reducir la incertidumbre arancelaria y reordenar los flujos de inversión.

Pero el mercado monetario interno es tenso. El mercado laboral decrece, el sector servicios se expande, y la manufactura y el sector inmobiliario muestran síntomas de enfriamiento. Esta mezcla de fortaleza y fragilidad alimenta apuestas especulativas, tanto a favor como en contra el dólar.

A esto se suma la expectativa por la decisión de la Reserva Federal (Fed), que decidió mantener en pausa las tasas de interés, con un mercado que sigue leyendo entre líneas cada palabra de Jerome Powell para detectar posibles giros de timón.

Esta semana, el índice de precios PCE y el PIB del segundo trimestre serán claves para determinar si la moneda estadounidense mantiene su impulso o cede terreno.

💵 ¿Qué pasará con el dólar en Colombia?

En el plano local, la falta de datos macroeconómicos no significa calma. Como explica Lama, la incertidumbre política, alimentada por tensiones institucionales y el manejo errático de algunas reformas, puede traducirse en fuga de capitales o cautela inversora.

Esto, en pocas palabras, distancia el potencial del peso frente al dólar.

“Si los datos económicos en EE.UU. se mantienen positivos y las grandes tecnológicas superan las expectativas, podríamos ver una continuación del rally en la renta variable, acompañado de un repunte del dólar, llevando al USD/COP hacia los $4.150”, detalló Lama.

Todo dependerá del termómetro económico estadounidense y de cómo reaccione el mercado frente a los resultados corporativos de gigantes como Apple, Amazon, Meta y Microsoft. Si las cifras acompañan, el dólar podría acercarse a los $4.200 o incluso perforar ese techo. Si, en cambio, los datos decepcionan o el índice PCE muestra señales de debilitamiento en la inflación, el dólar podría perder tracción y abrir espacio para una recuperación del peso colombiano hacia los $4.000.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.