Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda este 9 de diciembre

Imagen de referencia. Foto: José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar completó una semana más moviéndose por debajo de la barrera de los COP 4.000, incluso por debajo de los COP 3.900. El arranque de las negociaciones de este martes no es la excepción.

Este 9 de diciembre la jornada inicia con el dólar en COP 3.835, es decir COP 5 por debajo del precio de cierre de del pasado 5 de diciembre (COP 3.840).

La tasa representativa del mercado fijada por la Superintendencia Financiera se ubicó en COP 3.830,02 para el final de la semana, lo que incluye este martes 9 de diciembre.

Vale recordar que, para la primera semana de diciembre, la moneda tuvo un punto bajo de COP 3.747 y uno alto de COP 3.833, con un promedio alrededor de COP 3.758 en los mercados.

Lo que viene para el dólar en Colombia esta semana

Para esta semana (9-12 de diciembre), la mayor tensión en el mercado vendrá de parte de la jugada de la Reserva Federal, que para el miércoles deberá anunciar su nueva decisión (y la última del año) alrededor de las tasas de interés.

Para este punto de la historia, según lo reconoce Álvarez, “el mercado está descontando un recorte de tasas y esto nos va a dirigir el comportamiento de las monedas de la región. Pero también vamos a tener otros datos rezagados, que no habíamos desconocido por el cierre del Gobierno de EE. UU.”.

El movimiento de la Reserva también es referenciado por Ortegón Salazar, quien añade otros factores a la mezcla que forjará los precios del dólar, como “movimientos del precio del crudo, decisiones internas del Banco de la República y el clima político y fiscal del país, así como el sentimiento global de riesgo”. En general, este analista estima que la moneda extranjera tendrá una semana marcada por la volatilidad, aunque con presiones “leves” hacia el alza o la baja.

Para Franco, la volatilidad de la semana puede llevar al billete verde a alcanzar techos de COP 3.885. “Sin embargo, para final de año, mantenemos nuestra proyección en un rango entre COP 3.790 y COP 3.850”, finaliza diciendo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.