Dólar hoy en Colombia: así cotiza la moneda el 9 de enero

El péndulo del valor del dólar se mece bajo la fuerza de la volatilidad, y desde el año pasado, la tendencia ha sido la caída en picada.

Hoy, último día de la semana, la divisa abrió en COP 3.717, una reducción de 22 pesos frente a la apertura del telón de ayer.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.734,67, fijada por la Superintendencia Financiera, una disminución de 0,38 % frente a la jornada pasada (COP 3.748,83).

La moneda estadounidense comenzó el año con un precio de COP 3.780. Desde entonces, se ha desvalorizado en COP 63.

Peor aún, si se compara con hace un año, la divisa ha perdido COP 608, al caer desde los COP 4.325.

De cara a 2026, el consenso del mercado apunta a un escenario distinto al de 2025. Tras un año de apreciación del peso, los analistas anticipan que la tasa de cambio podría moverse enniveles más altos en promedio.

El cambio de tono responde a una combinación de factores: mayor incertidumbre externa, riesgos fiscales en Colombia y un año electoral que puede derivar en mayor volatilidad del mercado cambiario.

Iván Torroledo, cofundador de Littio, ha señalado que el comportamiento del dólar en 2026 estará fuertemente condicionado por factores externos como la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos, el precio del petróleo y los episodios de tensión geopolítica.

El analista advierte que el dólar podría registrar repuntes puntuales, especialmente en momentos de menor apetito por riesgo, sin que ello implique un regreso a los niveles vistos a comienzos de 2025.

El centro de pensamiento Fedesarrollo también anticipa presiones de depreciación del peso. El centro de pensamiento advierte que los riesgos fiscales y la incertidumbre de política económica asociada al año electoral podrían pesar sobre el peso colombiano en 2026, incluso en un escenario de política monetaria relativamente restrictiva.

Las principales proyecciones para el dólar en 2026 son:

Fedesarrollo: tasa de cambio promedio de COP 3.943.

Banco de Bogotá: proyecciones alrededor de los COP 3.900.

DAVIbank: estima un nivel cercano a COP 4.045.

