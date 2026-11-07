Tasa de usura en noviembre: ¿cuánto pueden cobrarle de intereses como máximo? 

Por su lado, el interés remuneratorio es el retorno que se pacta por un crédito de capital durante un periodo determinado. El moratorio es el cobro que corresponde al retraso según el plazo que se acuerda con el banco.

La tasa de usura es el valor máximo de intereses que pueden cobrar las entidades económicas por concepto “remuneratorio” o “moratorio”. Se calcula multiplicando por 1.5 el porcentaje de interés bancario corriente (determinado por la Superintendencia Financiera de Colombia).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Le puede interesar: Las tasas de interés se quedan quietas: ¿por qué el Banrep no las subió en octubre?

Para noviembre el interés bancario corriente está en 18,89 % efectivo anual hasta el final de mes. Esto representa una disminución de 17 puntos básicos o 0,17 % frente a lo pactado en octubre de 2026.

Siguiendo este hilo, el monto máximo que puede cobrar un organismo por concepto remuneratorio o moratorio para un crédito de consumo y ordinario debe ser inferior o igual a 28,34 % efectivo anual. Si sobrepasa este monto, la entidad incurriría en usura.

El tope de 28,34 % E.A. fue certificado por la Superfinanciera y rige del 1 al 30 de noviembre de 2026 para el crédito de consumo y ordinario, la modalidad en la que entran las tarjetas de crédito y los préstamos de libre inversión. La Superfinanciera lo certifica de nuevo cada mes y puede cambiar.

¿Cómo verificarlo en su extracto?

Busque en el extracto la tasa efectiva anual (E.A.) que le aplican y compárela con 28,34 %. La tasa efectiva anual no es el porcentaje total dividido en 12 cuotas porque cada mes los intereses se calculan sobre un saldo que ya incluye los intereses anteriores.

Entonces para convertir la tasa de usura anual en una tasa mensual equivalente, se aplica la fórmula: (1 + 0,2834)^(1/12) − 1. El resultado es 2,101 % mensual, equivalente a la usura de 28,34 % efectivo anual vigente en noviembre de 2026.

Por ejemplo, con una compra de COP 2 millones a la tasa máxima permitida (2,1 % mensual) se pagaría ese monto con 12 cuotas de COP 190.300 o con 36 cuotas de COP 79.700. Además, se pagarían los intereses: a 12 cuotas corresponderían más o menos a COP 283.500 y a 36 cuotas serían aproximadamente COP 870.800 adicionales al monto inicial de la compra.

Si su cuota para la misma compra y plazo es mayor, no necesariamente hubo usura: revise de qué se compone porque puede incluir seguros u otros cargos que el extracto debe detallar.

¿Qué puede hacer si le cobran más?

Lo primero es revisar el contrato y los extractos bancarios, allí debe revisar la tasa nominal, la efectiva anual, los seguros, los intereses de mora (en caso de que haya) y los demás cargos. Después debe comparar la tasa efectiva anual aplicada con el tope de usura de noviembre correspondiente a la modalidad de crédito que solicitó.

Presente una reclamación escrita ante la entidad que le presta el servicio, solicitando el cálculo detallado de la tasa, la modalidad del crédito y, si corresponde, la devolución o ajuste de los intereses cobrados en exceso.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) lo primero es ir a la entidad bancaria, en caso de que la solicitud no se resuelva, la persona puede solicitar una intervención del Defensor del Consumidor Financiera del banco. Para esto, se debe presentar por escrito la situación, la solución que se espera obtener, los datos y pruebas.

Si la reclamación directa o la gestión ante el defensor no resuelve el problema, puede radicar una queja contra la entidad vigilada ante la Superintendencia Financiera. Una vez el reclamo esté en la SFC, el término para iniciar el trámite será de 15 días hábiles.

Los documentos que debe tener a la mano son: el contrato, pagaré, certificado de liberación o documento que acredite la obligación, extractos bancarios, estados de cuenta, comprobantes de pagos realizados, comunicaciones con la entidad y respuestas a la reclamación y prueba de la tasa de usura vigente para el periodo en que se pactó o cobró el interés.

Publicidad

Para determinar si hubo cobro excesivo debe comparar la tasa efectivamente aplicada con el tope certificado para el mes en que se causó cada interés, no necesariamente con el valor de noviembre de 2026.

Lea más: IVA del 19 % al café: las alertas de los exportadores frente a la "ley de rescate económico" | EL ESPECTADOR

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.