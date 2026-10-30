Ley de ajuste fiscal con recorte e impuestos: las claves de la propuesta del Gobierno

Aunque el Ejecutivo había prometido que el ajuste fiscal se haría solo recortando gastos, el texto radicado en la Cámara incluye modificaciones en impuestos para aumentar ingresos. El 70 % de los recursos del proyecto,…

Este jueves, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicaron en la Cámara de Representantes la esperada ley de ajuste fiscal. Según los expertos consultados por El Espectador , esta es una pieza clave que estaban esperando los mercados para entender hacia dónde va la economía colombiana.

Aunque el Ejecutivo había prometido que el ajuste fiscal se haría solo recortando gastos, el texto radicado en la Cámara incluye modificaciones en impuestos para aumentar ingresos. El 70 % de los recursos del proyecto, aseguró Restrepo, llegan de un “apretón del cinturón del Estado”: con la reducción de burocracia, menos contratos, control en las compras y “plata quieta en los fondos que vuelve a la caja de todos” el Gobierno promete ahorrar COP 44,6 billones en 2027 y COP 76,1 billones en 2030. El 30 % restante del ajuste saldrá, según el Ministerio de Hacienda, de los que más ganan.

Publicidad

Desde una tarima en la Plaza de Bolívar, Restrepo dijo que el Gobierno de Gustavo Petro dejó una “bomba de tiempo” que estallaría en 2027 a menos que se tomen medidas. El hueco es tan grande, afirmó el vicepresidente, que de cada COP 3 del Presupuesto General de la Nación, COP 1 se va a pagar intereses. El Gobierno de Abelardo de la Espriella promete que con la “ley de rescate económico” salvará al país de la quiebra y evitará una recesión que golpearía a hogares y empresas.

También lea: Ley de Rescate Económico llegó al Congreso: esto es lo que quiere el Gobierno

IVA y otras claves de la ley de ajuste fiscal

Hasta ahora, analistas y expertos están revisando los 106 artículos de la ley. El texto incluye la eliminación de exenciones para el IVA, eso quiere decir que el Gobierno propone que la tarifa general, del 19 %, se aplique para algunos de los artículos que hasta ahora tenían una tarifa menor o estaban en 0 %. El vicepresidente anunció que 19 millones de colombianos, los más pobres, “dejarán de pagar IVA” porque se les devolverá este impuesto. La estrategia se llamará “EfectIVA”.

Si la ley es aprobada, los hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones recibirán la devolución. En promedio, informó Hacienda, se entregarán COP 213.000 mensuales por hogar y máximo COP 288.000. Esa población, según los cálculos de la cartera, actualmente paga por IVA COP 138.000 mensuales. El primer pago se haría a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

“Se acaban excepciones que hoy benefician más a quien más compra”, dice el abecé de la ley que publicó el Gobierno sin aclarar cuáles son los productos que ya no estarán exentos. El proyecto establece, entre otras cosas, que los juegos de suerte y azar en línea, los vehículos eléctricos y los licores, vinos y aperitivos quedarán con una tarifa del 19 % desde la expedición de la ley. Para enero de 2028 se eliminarían muchas más exenciones.

Hacienda aclaró que lo que se recaude de más con impuestos al licor, el tabaco y la cerveza se destinará al “aseguramiento en salud de todos los colombianos”. El Gobierno también defendió que para proteger la producción nacional, es necesario que las plataformas internacionales de comercio electrónico (como Shein, Temu y Amazon) paguen IVA sin importar el monto de la compra (actualmente hay una exclusión para las compras por internet por debajo de los USD 200).

Para las empresas, la propuesta incluye un menor impuesto de renta bajando la tarifa general de las sociedades al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Hacienda destacó el “RUGE para la inversión”: una medida para incentivar las grandes inversiones en Colombia y la generación de empleo, que consiste, según la cartera, “en una rebaja de la tarifa de renta”, con una tarifa de 20 % para proyectos que arranquen en 2027 o 2028 y de 26 % desde 2029.

A partir de 2027, si se aprueba la ley, habría cambios en el impuesto al patrimonio: el umbral subiría de 72.000 a 95.500 UVT y el impuesto desaparecería desde 2031.

Le puede interesar: La Cámara no le movió una coma a la reforma pensional: ¿qué sigue para la iniciativa?

Los cinco “rescates”

La propuesta del Gobierno incluye cinco “rescates”, según explicó el ministro Gómez. El primero es el fiscal porque, aseguró, sin ajuste habría una crisis ante la imposibilidad de conseguir la plata que se necesita para financiar el presupuesto. Si no se actúa, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se perderían cerca de 367.000 empleos y al final del periodo de Gobierno la deuda llegaría al 82 % de todo lo que produce el país; en 10 años alcanzaría el 149 %.

El segundo es el social, con la devolución de IVA a 19 millones de colombianos. El tercero es a la salud, con un aporte de COP 30 billones durante cuatro años. El cuarto es la inversión. El ministro dijo que bajando impuestos a las empresas se impulsará el crecimiento económico. El quinto es el rescate del Estado, que, promete el Ejecutivo, sin “derroche” se volverá más eficiente.

El Gobierno dijo que reducirá el tamaño del Estado en 15 %. Entre otras cosas, el Ministerio de Hacienda informó que con la propuesta en 2027 el gasto en contratos de prestación de servicios se reduciría en 50 % y para 2028 los gastos en salarios de todas las entidades que están en el Presupuesto, menos la Fuerza Pública, caerían 20 %. También afirmó que la “plata quieta” en fondos volverá a la caja. La ley, además, le da al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir y fusionar ministerios y entidades.

Mientras el país dimensiona los alcances e impactos de la “ley de rescate económico”, el Ejecutivo hace cálculos políticos con la esperanza de que el Congreso le dé el sí a su propuesta. “Hay que revisarla con calma y detenimiento, pero los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”, dijo el jueves Honorio Henríquez, presidente del Senado.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.