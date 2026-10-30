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Ley de ajuste fiscal con recorte e impuestos: las claves de la propuesta del Gobierno

La administración de Abelardo de la Espriella radicó en el Legislativo la “ley de rescate económico”, con la que promete recortar en 15 % el tamaño del Estado. Aunque el principal enfoque es bajar gastos, también hay ajustes en impuestos para aumentar ingresos.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
El Gobierno radicó en la Cámara de Representantes la “ley de rescate económico”.
El Gobierno radicó en la Cámara de Representantes la “ley de rescate económico”.

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Este jueves, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicaron en la Cámara de Representantes la esperada ley de ajuste fiscal. Según los expertos consultados por El Espectador, esta es una pieza clave que estaban esperando los mercados para entender hacia dónde va la economía colombiana.

Aunque el Ejecutivo había prometido que el ajuste fiscal se haría solo recortando gastos, el texto radicado en la Cámara incluye modificaciones en impuestos para aumentar ingresos. El 70 % de los recursos del proyecto,…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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Comentarios
  • Diana cp(85842)Hace 37 minutos
    La verdad es que la bandola comunista se robo hasta el nido de la perra
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