El Gobierno de Abelardo de la Espriella espera eliminar en cuatro meses el arancel del 12,5 % que Estados Unidos aplica a una parte de las exportaciones colombianas. La meta es que esos productos ingresen al mercado estadounidense con una tarifa de 0 %, una negociación que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena. El funcionario también anticipó la firma de un acuerdo comercial con Japón en marzo de 2027.

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"Vamos a firmar el acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos", afirmó Gómez Amín.

Según explicó, el proceso podría concretarse en cuatro meses, un plazo que comparó con el de Guatemala y Honduras, países que, dijo, tardaron dos años en avanzar en acuerdos similares.

La negociación busca reducir una barrera que afecta la competitividad de los exportadores colombianos. Aunque Colombia y Estados Unidos tienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, el Gobierno estadounidense impuso este año un arancel adicional del 12,5 % a productos colombianos, en el marco de las medidas relacionadas con las importaciones de bienes cuya producción incluye trabajo forzoso.

El gravamen no afecta a todas las exportaciones. Según el Gobierno, cerca del 30 % de los productos colombianos que llegan a Estados Unidos están sujetos a esa tarifa, mientras que la mayoría ya ingresa con arancel cero.

Contexto: El Gobierno insiste en buscar arancel cero para las exportaciones colombianas a EE. UU.

La apuesta de la administración de De la Espriella es eliminar ese recargo y recuperar condiciones de competencia frente a países que mantienen el arancel general del 10 % establecido por Washington.

"Vamos a lograr que un buen número de productos colombianos que exportamos a Estados Unidos entren a ese país con 0 % de arancel", aseguró el ministro. Aún no está claro si la reducción cobijaría a todos los bienes que hoy pagan dicho arancel.

Japón y otros mercados en la agenda comercial

La estrategia del Ministerio de Comercio no se limita a Estados Unidos. Gómez Amín anunció que el viernes 11 de diciembre viajará a El Salvador para ampliar el acuerdo comercial con ese país y reunirse con el presidente Nayib Bukele.

También aseguró que el Gobierno destrabó una negociación con Japón que, según dijo, estaba detenida desde 2012. La expectativa es firmar el acuerdo en marzo de 2027, durante la Green Expo. "Estamos abriéndole el mundo a nuestros empresarios. Y lo estamos logrando por una razón, porque hay voluntad política", afirmó.

Diversificar las exportaciones

En octubre, el Gobierno había planteado como prioridad reducir los aranceles estadounidenses, mientras que desde el sector exportador se ha insistido en que el país necesita ampliar su capacidad productiva y reducir los costos logísticos para competir internacionalmente.

Según los datos más recientes del DANE citados en ese momento, las exportaciones colombianas alcanzaron USD 5.410 millones en agosto, un crecimiento anual de 16,4 %.

Sin embargo, Analdex ha señalado que el país todavía está lejos de su potencial exportador y ha planteado la meta de superar los USD 100.000 millones anuales. Para llegar allí, el gremio considera necesario fortalecer la producción agrícola, agroindustrial y manufacturera, diversificar la oferta y mejorar la logística.

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La promesa de inversión tras la "Milagro Week"

El ministro también presentó la Milagro Week", realizada en Nueva York, como uno de los resultados de la estrategia para atraer capital extranjero.

Según Gómez Amín, Colombia regresó de esa jornada con inversiones por COP 147 billones. La delegación, explicó, llegó con un portafolio de USD 20.000 millones y un grupo de 18 colombianos para atender a cerca de 1.700 empresarios.

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Durante el mismo congreso, el vicepresidente José Manuel Restrepo entregó otro balance: dijo que en Nueva York se anunciaron inversiones por USD 43.205 millones y que otros 29 proyectos, por USD 17.783 millones, avanzaron en conversaciones con inversionistas.

Gómez Amín aseguró que el Gobierno espera atraer más de COP 500 billones en inversiones durante el próximo año, con nuevas jornadas en Madrid, en marzo, y Emiratos Árabes Unidos, en octubre.

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"Más inversión para las regiones de Colombia. Eso significa mayores oportunidades", afirmó.

La tarea será convertir esos anuncios en capital efectivamente invertido, proyectos en ejecución y empleos. El propio Restrepo advirtió durante el congreso que "un anuncio no es una obra" y anticipó que el Gobierno presentará avances de las inversiones en la Milagro Week de Madrid.

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"Colombia está de moda", concluyó el ministro.

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