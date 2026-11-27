"Una crisis fiscal significa más desempleo, por lo menos en más de un millón de personas. Una crisis fiscal significa recesión económica. Una crisis fiscal significa que no va a haber recursos suficientes en el…

Si la Ley de Rescate Económico se hunde en el Congreso, Colombia podría enfrentar una crisis fiscal que terminaría en recesión, más desempleo y dificultades para financiar los programas sociales. Así lo advirtió el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena.

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"Una crisis fiscal significa más desempleo, por lo menos en más de un millón de personas. Una crisis fiscal significa recesión económica. Una crisis fiscal significa que no va a haber recursos suficientes en el presupuesto nacional para los proyectos sociales", afirmó.

Restrepo insistió en que la iniciativa es necesaria para enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas. Según dijo, en las conversaciones que ha sostenido con distintas bancadas encontró conciencia sobre la dimensión del problema y la necesidad de llegar a acuerdos.

"Nosotros necesitamos esa moneda de confianza", señaló. Explicó que esa confianza tiene dos componentes: el ajuste fiscal y el crecimiento económico. "El ajuste fiscal es indispensable para crecer y crecer es indispensable para el ajuste fiscal", agregó.

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La discusión de la Ley de Rescate Económico continúa en las comisiones terceras y cuartas del Congreso. El proyecto, presentado por el Gobierno, busca estabilizar las finanzas públicas mediante una combinación de reducción del gasto, medidas para aumentar los ingresos y estímulos al crecimiento. Su trámite todavía está abierto y las propuestas siguen siendo objeto de negociación entre el Ejecutivo y los congresistas.

La urgencia del ajuste tiene una dimensión concreta: según las cifras expuestas por el Gobierno, el déficit fiscal aumenta cerca de COP 11 billones cada mes. La administración calcula que la ley permitiría mejorar las finanzas públicas en COP 51 billones durante 2027 y en COP 122 billones hacia 2030. El objetivo es evitar que el desequilibrio siga presionando el endeudamiento y los recursos disponibles para el presupuesto nacional.

Restrepo aseguró que existe un consenso sobre la magnitud del ajuste que requiere el país, que, según su planteamiento, debería acercarse al 4,7 % del producto interno bruto (PIB) para 2030. Una parte central de ese esfuerzo estará concentrada en reducir el tamaño del Estado, eliminar gastos innecesarios y avanzar en su modernización y simplificación.

Sobre la posibilidad de incorporar nuevos impuestos, sostuvo que estos deberían recaer sobre quienes tienen mayor capacidad económica. "Si existen nuevos tributos, ellos tienen que recaer sobre los que más tienen", dijo.

El respaldo a la necesidad de un ajuste fiscal, sin embargo, no se ha traducido en un acuerdo sobre las medidas para conseguirlo.

En la primera audiencia pública del proyecto, realizada el 24 de noviembre, cerca de un centenar de representantes de gremios, sindicatos y organizaciones expusieron reparos sobre los cambios tributarios y sus posibles efectos. Entre las principales preocupaciones estuvieron el aumento de los costos de contratación formal, los mayores aportes a salud para trabajadores y empleadores, el impuesto al carbono y la destinación de recursos de las cajas de compensación familiar.

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Infraestructura, inversión y seguridad jurídica

Restrepo también defendió el papel de la infraestructura en la estrategia de crecimiento del Gobierno. Aseguró que más de la mitad de los 255 proyectos que se vienen estructurando en el denominado Banco de Talentos de la Patria Milagro corresponden a ese sector.

Agregó que cerca de la mitad de los recursos asociados a decisiones de inversión anunciadas durante la Milagro Week, en Nueva York, estarían relacionados con proyectos ferroviarios, aeroportuarios y viales.

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El vicepresidente planteó que el Gobierno busca enviar una señal de seguridad jurídica a los inversionistas. En particular, mencionó el respeto por las vigencias futuras, las concesiones y los contratos de asociaciones público-privadas (APP). Asimismo, habló de facilitar los procesos de licenciamiento ambiental, consulta previa y otros trámites que pueden retrasar el desarrollo de proyectos.

El funcionario anticipó que la próxima Milagro Week se realizará en Madrid, con el propósito de atraer inversión europea. Según explicó, la infraestructura y la energía tendrán un papel central en esa agenda.

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