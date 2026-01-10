Inflación en Colombia: estas son las ciudades en las que más aumentaron los precios en 2025

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Al cierre de 2025, la inflación quedó en 5,1 %, tan solo 0,10 puntos porcentuales por debajo del dato de 2024. Si bien la variación del Índice de Precios al Consumidor ha bajado considerablemente desde el máximo que alcanzó en marzo de 2023 (13,34 %), sigue por encima de la meta del Banco de la República, que es 3 %.

La división de gasto con mayor variación en 2025 fue restaurantes y hoteles, con un alza del 7,91 %. Le siguió el sector de educación, que presentó un aumento del 7,36 %, y salud, con una variación del 7,20 %.

En el análisis de las contribuciones, el rubro que más aportó a la inflación fue alojamiento y servicios públicos (1,48 puntos porcentuales del total), principalmente jalonado por arriendos, mientras que electricidad tuvo una variación negativa.

El segundo rubro con más aporte fue alimentos y bebidas no alcohólicas (0,95 puntos del total), seguido por restaurantes y hoteles (con 0,87 puntos al total).

Inflación por ciudades

De las 23 ciudades que reporta el DANE, las tres que registraron mayor variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fueron Bucaramanga, con un 5,78 %, seguida de Pereira, con un 5,77 %, y Bogotá, con un 5,41 %.

En contraste, las ciudades que experimentaron la menor presión inflacionaria al cierre del año fueron Valledupar (3,49 %), Santa Marta (3,64 %) y Montería (3,92 %).

Conozca los datos en este gráfico:

Lo que sube con el IPC de diciembre

Varios productos y servicios suben conforme al cierre del IPC del año anterior.

Por ejemplo, el aumento en el canon de arrendamiento no puede ser superior al IPC. “La ley colombiana establece cómo debe calcularse el reajuste del canon de arrendamiento de vivienda urbana. Para 2026, y de acuerdo con la información publicada por el DANE, los contratos que cumplan 12 meses de vigencia podrán incrementarse hasta en un 5,1 %”, dijo La Lonja, gremio inmobiliario.

También subirán 5,1 % los peajes a cargo del Invías y de la ANI, los trámites notariales y los servicios relacionados con copropiedad, como la administración de los edificios (este último depende, algunas asambleas de copropietarios tienen definido que el ajuste se hace con el incremento del mínimo).

Las pensiones de quienes reciben más de un salario mínimo también suben de acuerdo con el IPC del año anterior.

