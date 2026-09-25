Este jueves se confirmó que Joaquín Gutiérrez, quien fue jefe de campaña de Abelardo de la Espriella, es el nuevo presidente de Ecopetrol, la empresa más grande e importante del país, la compañía que produce cerca del 60 % del petróleo, transporta más del 80 % de los hidrocarburos y es clave para los ingresos de la Nación, vía impuestos, dividendos y regalías. La junta directiva de la petrolera nombró al empresario por unanimidad, después de un proceso que el órgano directivo describió como “estructurado y ágil”.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol: estos son los retos de la empresa

Gutiérrez asumirá el cargo el próximo lunes 28 de septiembre. La junta directiva aseguró que el nuevo presidente tendrá que impulsar el “renacer” de Ecopetrol, recuperando la confianza para que la petrolera se proyecte como una empresa sólida, competitiva y generadora de valor.

Publicidad

En contexto: Joaquín Gutiérrez Caballero es designado nuevo presidente de Ecopetrol

Los últimos años han sido complejos para la petrolera en términos financieros: las utilidades cayeron de COP 33,4 billones en 2022 a COP 9 billones para el cierre de 2025. En el segundo trimestre de este año, en buena parte gracias a la subida del Brent, el panorama mejoró, con utilidades por COP 6,1 billones, un aumento de 235 % frente al mismo periodo de 2025.

El anterior presidente de la compañía fue Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro Presidente. Roa estuvo al frente de la petrolera casi tres años y medio y dejó el cargo después de casi cuatro meses de ausencia por una licencia y vacaciones, en medio de críticas al gobierno corporativo de la empresa por mantenerlo al frente en medio de su imputación por dos delitos (presunta violación de topes de campaña y presunto tráfico de influencias). El ingeniero Juan Carlos Hurtado estuvo como presidente encargado cerca de cinco meses y medio hasta su renuncia la semana pasada. Desde entonces la dirección quedó en manos de Camilo Barco.

El órgano directivo de Ecopetrol reconoció que este será el mayor desafío en la trayectoria profesional de Gutiérrez, quien tiene negocios en sectores como salud, construcción y agricultura. El nuevo presidente es administrador de empresas y tiene especializaciones en gerencia de proyectos de las telecomunicaciones, en derecho de las telecomunicaciones y en gerencia de servicios de salud.

“Su experiencia se ha caracterizado por asumir retos en diferentes sectores, estructurar organizaciones, identificar oportunidades y rodearse de equipos especializados para generar valor que impulse el crecimiento”, dijo la junta. Sin embargo, Gutiérrez no ha dirigido empresas del sector de hidrocarburos.

Joaquín Gutiérrez Caballero es el nuevo presidente de Ecopetrol.

Le puede interesar: Ecopetrol eligió nueva junta directiva: estos son sus nueve integrantes

Cambios en Ecopetrol y los retos de Gutiérrez

La petrolera estatal estrenó junta directiva el martes de la semana pasada. En asamblea extraordinaria se definió la permanencia de tres miembros (César Eduardo Loza Arenas, representante de los trabajadores; Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores de hidrocarburos, y Luis Felipe Henao Cardona, postulado por los accionistas minoritarios) y se nombraron seis nuevos: Carlos Augusto Suárez, José Camilo Manzur Jattin, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, Ludmila del Carmen Vergara, Betzy Patricia Martínez y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

Tras el nombramiento de Gutiérrez, la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) aseguraron que Ecopetrol debe avanzar en cuatro pilares estratégicos para recuperar la autosuficiencia energética del país: aumentar la producción en los campos existentes; desarrollar el potencial gasífero de Colombia, tanto en proyectos costa afuera como en tierra; promover el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales y fortalecer la exploración e incorporación de nuevas reservas de petróleo y gas.

“Confiamos en que, bajo el liderazgo del doctor Joaquín Gutiérrez Caballero, se consolidará una agenda orientada a la seguridad y la autosuficiencia energética, al desarrollo regional y al progreso económico de Colombia”, dijeron en un comunicado conjunto los cuatro gremios.

Para Julio César Vera, experto en el sector y presidente de Xua Energy, dentro de los retos fundamentales de Gutiérrez están fortalecer el gobierno corporativo y retomar la senda de crecimiento y consolidación de la empresa con “decisiones técnicas y económicas, bajo los conceptos de costo eficiente y sin sesgos ideológicos o políticos”. Impulsar los proyectos costa afuera, el desarrollo de yacimientos no convencionales y la suscripción de nuevas áreas de exploración son otras de las tareas clave.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.