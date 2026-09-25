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Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol: estos son los retos de la empresa

Gutiérrez, quien fue jefe de campaña de Abelardo de la Espriella, asumirá el cargo el próximo 28 de septiembre. Es administrador de empresas y tiene experiencia en sectores como salud y construcción.

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Redacción Economía
24 de septiembre de 2026 – 08:30 p. m.
Logo de esta empresa petrolera de Colombia.
Imagen de referencia. Logo de esta empresa petrolera de Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este jueves se confirmó que Joaquín Gutiérrez, quien fue jefe de campaña de Abelardo de la Espriella, es el nuevo presidente de Ecopetrol, la empresa más grande e importante del país, la compañía que produce cerca del 60 % del petróleo, transporta más del 80 % de los hidrocarburos y es clave para los ingresos de la Nación, vía impuestos, dividendos y regalías. La junta directiva de la petrolera nombró al empresario por unanimidad, después de un proceso que el órgano directivo describió como “estructurado y ágil”.

Gutiérrez asumirá el cargo el…

Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Otton(emcod)Hace 16 minutos
    ¿Y será que el hombre sí sabe del negocio del petróleo en Colombia e internacionalmente?
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