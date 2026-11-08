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Es más fácil en el papel: los retos para la devolución del IVA que propone el Gobierno

El Gobierno propone eliminar beneficios en el IVA, pero devolver, total o parcialmente, lo que pagan los colombianos pobres y vulnerables en compras con factura electrónica. Explicamos la propuesta y qué tan viable sería, según expertos.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
IVA
Se recaudarían COP 20,4 billones cada año por eliminar beneficios del IVA.

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El café, la mayoría de las frutas, la sal, el azúcar, la lenteja y el fríjol seco, el tomate, la cebolla, la zanahoria y el ajo. Estos son algunos de los alimentos que quedarían gravados con IVA del 19 % si la ley de rescate económico, el proyecto con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella promete “desactivar la bomba fiscal”, es aprobado tal como llegó al Congreso. La propuesta puso al país a hablar de impuestos, de IVA, de canasta básica y de factura electrónica.

Está claro que Colombia necesita hacer un ajuste fiscal: el país cada…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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Comentarios
  • Melmalo(21794)Hace 31 minutos
    Ellos saben que es díficil devolver el IVA y que en las arcas quedaría la mayoría de ése dinero,a eso le apuestan,no son tontos.
  • Celyceron(11609)Hace 33 minutos
    MUCHO más fácil es reconsiderar el IVA a la canasta familiar. Si ya es un problema pedir a la DIAN que devuelva el excedente de lo que uno paga en impuestos directos, cómo será reclamar el IVA de la cebolla y los tomates. ¿QUÉ TAL si los megáricos pagan impuestos altos, dadas sus ganancias?
  • Carlos Federico(ar680)Hace 50 minutos
    La solución no está en impuestos regresivos como el IVA a la canasta familiar, sino en impuestos progresivos que graven a los que más tienen como el impuesto al patrimonio
  • Gilberto(54899)Hace 1 hora
    Pues NO COBRE IVA. A este MATAGATOS quién le cree ?
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