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La Cámara no le movió una coma a la reforma pensional: ¿qué sigue para la iniciativa?

Este miércoles la plenaria terminó de debatir los artículos que la Corte Constitucional devolvió para subsanar vicios de trámite. Mientras la Cámara de Representantes discutía y votaba las proposiciones, el Centro Democrático radicó una contrarreforma para modificar algunas de las reglas del nuevo sistema.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
Sanción de la reforma pensional por el Presidente de la República Gustavo Petro, llevada a cabo en la Plaza de Bolívar.
Foto de la sanción de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Cámara de Representantes terminó de debatir y votar las proposiciones a los artículos que la Corte Constitucional devolvió para que se resolvieran problemas de trámite. Como no se aprobó ningún cambio frente al texto que salió del Senado, no se necesita conciliación. Al parecer, este es el final del camino atropellado que vivió la iniciativa en el Legislativo, aunque ya hay quienes buscan cambios en el nuevo sistema de pilares: este miércoles, el Centro Democrático radicó una “contrarreforma”.

Inicialmente, la reforma pensional, promovida…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 2 horas
    Qué buena noticia. Por lo menos se salva algo muy importante que este gobierno debe respetar y hacer cumplir.
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