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Seis meses sin salida: el petróleo se dispara y Colombia gana y pierde al mismo tiempo

El Brent supera cómodamente los USD 100, la producción mundial cayó y las rutas clave están cerradas: seis meses de interrupciones por la guerra en Irán dejan al mercado petrolero con inventarios bajos, escasez de diésel y decisiones estratégicas urgentes para empresas e inversores.

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Redacción Economía
16 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Clermont-l'Herault (France), 20/04/2026.- A woman puts oil in her car at a petrol station in Clermont-l'Herault, France, 20 April 2026. Oil prices have surged past 94.65 USD per barrel of Brent following conflict in the Middle East. (Francia) EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo
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Foto: EFE - Guillaume Horcajuelo

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Si usted ha llenado el tanque de su vehículo en los últimos meses ya lo sintió sin saber por qué: el barril de petróleo Brent cerró el martes en USD 108,61, el nivel más alto desde mayo, y el viernes Arabia Saudita cerró uno de sus oleoductos más importantes tras una serie de ataques. El crudo llegó a tocar los USD 108 el lunes.

Ninguna de esas dos frases parece tener que ver con la fila del surtidor en Bogotá. Las dos, sin embargo, explican por qué el Gobierno le debe hoy a Ecopetrol más de COP 6 billones por subsidiar la gasolina que usted…

Por Redacción Economía

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