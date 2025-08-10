La DIAN retomó sus operaciones informáticas tras falla

Imagen de referencia. Foto: Tomada de Twitter @jromerotarazona

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) levantó la declaratoria de contingencia de los servicios informáticos electrónicos aduaneros, emitida el pasado sábado 9 de agosto.

La medida fue generada por fallas externas en el suministro de energía en la zona donde están alojados los servidores de la entidad, situación ajena a la DIAN. El servicio fue restablecido ese mismo sábado en la noche.

Según la certificación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, todos los servicios de la plataforma asociados a Muisca Carga, Salida de Mercancías y SYGA Importaciones fueron totalmente restablecidos, garantizando la continuidad de las operaciones aduaneras y de comercio exterior.

El personal técnico continuará realizando un monitoreo permanente para anticipar cualquier eventualidad y aplicar las soluciones necesarias de manera oportuna.

Vale recordar que, tras declarar la contingencia para dichos trámites, se aplicó una medida específicamente para los servicios informáticos:

Muisca Carga

Salida de Mercancías

SYGA Importaciones

Para ello, se autorizó la realización de trámites manuales, siempre y cuando el usuario certificara que no era posible adelantar el procedimiento en los sistemas aduaneros.

La entidad también reconoció que hubo igualmente una afectación técnica en algunos servicios tributarios. Sin embargo, la medida de contingencia no cobijó la presentación de declaraciones de renta de personas naturales en 2024, ya que los vencimientos de dicha obligación tributaria aún no han iniciado.

