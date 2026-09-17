El IPI es el indicador que mide de manera mensual las variaciones de la producción real de la industria en Colombia. Con industria se refiere a la industria manufacturera, la explotación de minas y canteras, suministro de electricidad y gas y el tratamiento y distribución del agua. Por otro lado, la EMMET mide la…

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) compartió los resultados del Índice de Producción Industrial (IPI) y los de Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), ambos de julio de 2026.

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La manufactura volvió a caer en julio: producción bajó 2,3 % y el empleo 1,4 %

El IPI es el indicador que mide de manera mensual las variaciones de la producción real de la industria en Colombia. Con industria se refiere a la industria manufacturera, la explotación de minas y canteras, suministro de electricidad y gas y el tratamiento y distribución del agua. Por otro lado, la EMMET mide la evolución del sector de manufacturas del país y se evalúa, a partir de la producción, las ventas, el empleo, los sueldos y las horas trabajadas.

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Según el IPI que publicó el Dane este 16 de septiembre, la producción industrial total cayó 0,3 % frente a julio de 2025. Sin embargo, hubo variaciones positivas en tres de cuatro sectores: el de captación, tratamiento y distribución del agua aumentó 3,6 %, el de explotación de minas y canteras de un 2,7 % y el aumento del sector de suministro de electricidad y gas fue de 4,1 %. Fue el sector de la industria manufacturera que presentó una disminución del 2,3 % según el IPI.

Ahora bien, de las 26 actividades industriales, la mitad registró una disminución y la otra mitad un aumento. Entre las que presentaron variación negativa están: fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir, fabricación de productos metalúrgicos básicos y actividades de impresión.

Entre las que presentaron variación positiva están: extracción de carbón de piedra, fabricación de muebles, colchones y somieres y fabricación de vehículos automotores o remolques.

Una manufactura que despegó en julio

El deterioro de la manufactura no es un dato aislado del IPI, lo confirma también la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET). Según esta encuesta, que sigue mensualmente a 3.100 establecimientos fabriles en 39 actividades industriales, la producción real del sector cayó 2,3 % en julio de 2026 frente julio de 2025, las ventas reales bajaron 1,8 % y el personal ocupado se redujo 1,4 %.

Con respecto a las actividades de industrias manufactureras de este mismo boletín, el 69 % de ellas registraron una disminución en su producción real. Por ejemplo, la actividad que tuvo mayor disminución es la de curtido y recurtido de cueros (-34 %), seguida por la fabricación de productos de caucho (-26,5 %).

Pero también otras actividades laborales más manuales y con exposición constante a la competencia de importaciones representaron disminuciones como la elaboración de cacao y chocolate (-19,2 %), la hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles (-17,9 %) y la confección de prendas de vestir (-14,1 %).

Aun así, la que tuvo mayor aumento es la de fabricación de carros y sus motores (+21,9 %) a nivel de producción real.

Esta última actividad, de hecho, tuvo un aumento del 69,9 % en ventas a comparación de julio de 2025, esta es la variación más significativa que contribuyó a las ventas reales de la industria manufacturera entre enero y julio de 2026 que subió de 0,7 % (a diferencia de enero-julio 2025).

El año corrido y los doce meses según las cifras

A pesar de las disminuciones del mes de julio, en lo corrido de 2026 (enero-julio) frente al mismo periodo de 2025, el IPI acumula un crecimiento de 1,5 %, impulsado sobre todo por el suministro de electricidad y gas (4,4 %) y la captación y distribución de agua (3,6 %), incluso la manufactura, que en julio cayó, muestra un avance acumulado de 1 % en lo que va del año, según la EMMET.

La variación de los últimos doce meses (agosto de 2025 a julio de 2026) frente al periodo inmediatamente anterior también es positiva, es de 1,4 % para el IPI total y 1,3 % para la producción manufacturera medida por la EMMET.

Esto muestra que tal vez julio fue un mes débil de manera puntual pero los meses anteriores muestran una variación positiva, entonces un aumento en la producción de las industrias, manufactureras o no.

En el acumulado del año, la fabricación de otros tipos de equipo de transporte creció 21,7 % según el IPI (25,3 % en los últimos doce meses), la fabricación de vehículos automotores avanzó también en este periodo con un aumento del 18,6 % y la generación y distribución de energía eléctrica subió 5,8 %.

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Córdoba, Tolima y Cauca lideraron caídas en la manufactura

Los departamentos tienen sus propios comportamientos con respecto a la industria manufacturera. En julio de 2026 se registraron disminuciones en producción a diferencia de julio de 2025, sobre todo en Córdoba (-30 %), Tolima (-19 %) y Cauca (-11 %). De los 14 departamentos estudiados por la encuesta, 10 de ellos presentaron variaciones negativas.

En el caso de Córdoba, por ejemplo, hubo disminución en la producción y en el personal empleado pero aumento en las ventas.

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También hay aumentos en la producción en Cundinamarca y Atlántico donde el auge fue de 3,9 % cada uno y Boyacá que tuvo una variación positiva de 1,7 %. A nivel de las ciudades los aumentos más significativos en el sector de la producción fueron en Barranquilla y Cali. Sin embargo, a nivel de personal ocupado estas dos ciudades representaron grandes disminuciones: -4 % y -5,9 % respectivamente.

“Los resultados muestran una industria que mantiene un crecimiento moderado, pero con señales de menor dinamismo, lo que merece especial atención por el papel que tiene la industria en la inversión, el empleo, el recaudo y los encadenamientos con otros sectores de la economía”, señala Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

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