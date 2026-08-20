“La preocupación es real”: viceministro de Energía habló del riesgo de apagón por El Niño

Armando José Cuello, viceministro de Energía. Foto: Andeg

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Desde el Foro Energético de Andeg, que se realiza en Barranquilla, Armando José Cuello, viceministro de Energía, reconoció que el Gobierno está preocupado por la posibilidad de un apagón por el fenómeno de El Niño. “La preocupación existe, es real”, dijo.

Cuello aseguró que la nueva administración recibió un sector en estado crítico y con dificultades “en todos los frentes”.

Frente a la pregunta de si el país está a tiempo para tomar las decisiones necesarias para evitar un apagón, el funcionario respondió que no puede asegurarlo, pero que se están tomando todas las decisiones posibles para garantizar el abastecimiento de energía.

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En momentos normales, más del 70 % de la energía en el país se genera con hidroeléctricas, pero durante la sequía la opción es que las térmicas, que usan carbón, gas o combustibles líquidos, entren a respaldar al sistema para evitar apagones.

“No quiero transmitir un mensaje de alarma, sino de realismo, responsabilidad y acción. El crecimiento de la demanda, los atrasos en los proyectos y las limitaciones de la disponibilidad de energía y gas nos obligan a acelerar y tomar decisiones”, afirmó Cuello.

Air-e, comercializadora de energía que presta el servicio en La Guajira, Atlántico y Magdalena y que está intervenida por la Superservicios, tiene deudas por más de COP 3 billones, incluidos COP 2,1 billones con los térmicos.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró que las deudas de Air-e podrían dejar sin caja a las generadoras de energía en pleno fenómeno de El Niño.

Para este punto, dijo Castañeda, la solicitud del gremio es que “pare el desangre”: es decir, negociar el pago de la deuda que ya se acumuló, pero que el Gobierno se haga cargo, mes a mes, de la parte de la energía que Air-e no está pagando.

Castañeda dio este dato para dimensionar la complejidad de la situación: para comprar combustibles (gas, carbón y combustibles líquidos), todo el parque térmico necesita COP 1,5 billones al mes. La deuda de Air-e ya supera por mucho esa cifra.

Sobre el pago de las deudas, el viceministro de Energía respondió que todavía no hay una fecha para el pago, pero que el Gobierno está buscando soluciones “sostenibles, legales y que funcionen”.

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También dijo que la cartera trabaja para aumentar la oferta de gas y garantizar la logística para el transporte de combustibles y que próximamente se tomarán medidas regulatorias.

“La seguridad energética es un bien público. Es una responsabilidad que nos compete a todos. (...) Necesitamos a los generadores manteniendo sus centrales disponibles, al regulador tomando decisiones oportunas, a las autoridades destrabando proyectos y a los usuarios haciendo uso responsable de la energía”, aseguró.

Además del pago a las térmicas, las medidas urgentes, según Andeg, incluyen crear un programa de ahorro de energía como “Apagar paga” y destrabar los proyectos que podrían entrar rápidamente al sistema.

Sobre la emergencia por el terremoto, el viceministro anticipó que el Gobierno está analizando medidas para aliviar los costos de la energía. Una de las opciones que está sobre la mesa es congelar las tarifas con opción tarifaria, como se hizo en la pandemia, pero solo en las zonas afectadas.

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