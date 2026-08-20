Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Estas son las claves del crédito que Colombia activó con el Banco Mundial tras el terremoto

El Banco Mundial desembolsó USD 200 millones para atender la emergencia que causó el terremoto. Los recursos corresponden a una línea de crédito que Colombia ya ha activado en cuatro ocasiones. Le explicamos cómo funciona y en qué casos se ha utilizado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
20 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
Foto de labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto en Cali.
Foto de labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto en Cali.
Foto: EFE - Mario Baos

La vida de miles de colombianos cambió el pasado 10 de agosto. El terremoto de magnitud 7,4 afectó 470 municipios del país, dejando damnificadas a más de 140.000 familias. Hasta el momento se reportan 312 personas fallecidas, 4.380 heridos y 290 desaparecidos. Más de 130.000 viviendas están averiadas, casi 30.000 quedaron destruidas y 277 edificios colapsaron. Los números no alcanzan para dimensionar el dolor y el desamparo de quienes perdieron a sus seres queridos o vieron desplomarse el trabajo de toda una vida.

Las estimaciones iniciales...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Banco Mundial

Terremoto en Colombia

Abelardo de la Espriella

Miguel Gómez

Ministerio de Hacienda

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.