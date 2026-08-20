Estas son las claves del crédito que Colombia activó con el Banco Mundial tras el terremoto

Foto de labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto en Cali. Foto: EFE - Mario Baos

La vida de miles de colombianos cambió el pasado 10 de agosto. El terremoto de magnitud 7,4 afectó 470 municipios del país, dejando damnificadas a más de 140.000 familias. Hasta el momento se reportan 312 personas fallecidas, 4.380 heridos y 290 desaparecidos. Más de 130.000 viviendas están averiadas, casi 30.000 quedaron destruidas y 277 edificios colapsaron. Los números no alcanzan para dimensionar el dolor y el desamparo de quienes perdieron a sus seres queridos o vieron desplomarse el trabajo de toda una vida.

Las estimaciones iniciales...