Así lo anunció el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante la instalación de la octava edición de…

Estas acciones hacen parte de la estrategia del Gobierno Nacional para aumentar la productividad, la rentabilidad y la competitividad de un sector del que hoy dependen más de 65.000 familias colombianas.

El país busca fortalecer la cadena productiva del cacao en Colombia con la renovación de 40.000 hectáreas de cacao envejecido e improductivo y la siembra de 50.000 nuevas hectáreas para promover la sustitución de cultivos ilícitos.

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Así lo anunció el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante la instalación de la octava edición de Chocoshow 2026, evento organizado por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao).

De hecho, uno de los principales anuncios fue la alianza con el gremio de los cacaocultores, para la renovación de los cultivos envejecidos por otros más jóvenes, una medida que permitirá elevar los rendimientos por hectárea, mejorar la calidad de la producción y fortalecer los ingresos de los productores.

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El cacao: una clave para la sustitución de cultivos

Este cultivo cumple un papel estratégico del cacao en la transformación de territorios afectados por economías ilícitas. Es por eso que el Gobierno Nacional se propuso a impulsar la siembra de 50.000 nuevas hectáreas de cacao en regiones impactadas por los cultivos de uso ilícito, comenzando por Tibú y otros municipios del Catatumbo.

“El cacao colombiano no solo sabe a chocolate, también sabe a paz. Es un cultivo que genera oportunidades, transforma territorios y construye futuro para miles de familias campesinas”, afirmó Dangond.

Los retos de los cacaocultores

Desde la cartera agropecuaria confirmaron que el ministro visitará Ecuador para reunirse con su homólogo de Agricultura y abordar el creciente problema del contrabando de cacao en la frontera.

De acuerdo con estimaciones del sector, cerca de 25.000 toneladas de cacao colombiano estarían saliendo ilegalmente del país cada año, situación que afecta directamente los ingresos de miles de familias productoras. “La defensa del cacao colombiano es una prioridad. Cada tonelada que sale ilegalmente del país representa ingresos que pierde una familia productora colombiana”, afirmó.

Otro reto del agro en general es el acceso al crédito. Al respecto, se busca que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario tenga una propuesta orientada a facilitar el acceso al financiamiento para los productores de cacao.

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Entre las medidas contempladas se encuentra un modelo de crédito basado en núcleos agroindustriales, mediante el cual las empresas compradoras podrán realizar anticipos a los productores antes de la siembra, respaldados por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) de hasta en un 80 %.

Dangond destacó que Colombia se mantiene como un referente internacional por la calidad de su cacao, de fino aroma, una categoría que representa apenas el 5 % de la producción mundial, un diferenciador importante para mirar a nuevos mercados. “El mundo reconoce a Colombia. No somos simplemente un país productor de cacao, somos un país que produce el cacao que el mundo quiere”, finalizó.

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