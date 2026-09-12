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Las tasas de interés: entre la ira de Trump y la realidad de la inflación

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en agosto, pero el dato no tranquilizó a nadie: los mercados ahora le apuestan más de 85 % de probabilidad a que la Reserva Federal suba las tasas la próxima semana, casi el doble de lo que esperaban un día antes. La presión no es solo económica, sino también política: el presidente Donald Trump insiste en tasas más bajas.

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Redacción economía con información de Agencias
11 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
Dólares
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Foto: Andrew Harrer

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La inflación en Estados Unidos permaneció estable en agosto en la medición interanual, en 3,4% según el informe oficial publicado el viernes, un dato que alimenta las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés la próxima semana.

Los nuevos datos mostraron que el índice de precios al consumo (IPC) se mantuvo estable en agosto, pero sigue considerablemente elevado en comparación al inicio del año y muy por encima del objetivo a largo plazo del 2% de la Reserva Federal.

En la comparación mes a mes, en tanto, el Índice de…

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