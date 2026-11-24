Según sus cálculos, si se aprueban todas las disposiciones del proyecto, la deuda pública en 2030 sería 13,2 puntos porcentuales del PIB menor que en un escenario sin ajuste. Sin embargo, el Comité advierte que seguiría aumentando como proporción de la…

La ley fiscal, que el Gobierno llamó "Ley de Rescate Económico", contribuiría a reducir el desequilibrio de las finanzas públicas, pero sus medidas no serían suficientes para estabilizar la deuda. Esa es una de las conclusiones del último análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

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Ley de Rescate Económico no sería suficiente para estabilizar la deuda, advierte el CARF

Según sus cálculos, si se aprueban todas las disposiciones del proyecto, la deuda pública en 2030 sería 13,2 puntos porcentuales del PIB menor que en un escenario sin ajuste. Sin embargo, el Comité advierte que seguiría aumentando como proporción de la economía.

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“La situación de las finanzas públicas es grave”, señaló el CARF. El organismo sostuvo que, sin medidas estructurales, la deuda entraría en una trayectoria explosiva, con consecuencias negativas para la economía y la sociedad.

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El escenario sin ajuste

En ausencia de medidas, el déficit primario pasaría de 3,9 % del PIB en 2026 a 4,5 % en 2027 y llegaría a 4,9 % en 2030, de acuerdo con las proyecciones del CARF.

La deuda neta, alcanzaría 75,1 % del PIB en 2028 y superaría su límite legal. Cumplir la regla fiscal vigente exigiría un ajuste equivalente a 6,1 % del PIB en ese año.

Frente a ese panorama, el CARF reconoció el efecto de las disposiciones incluidas en la Ley de Rescate Económico y señaló que las estimaciones del Ministerio de Hacienda sobre esas medidas son muy cercanas a las suyas. La diferencia está en el resultado esperado para la deuda. Mientras la exposición de motivos del proyecto describe un ajuste que permitiría estabilizarla alrededor de 64 % del PIB, el Comité calcula que “la deuda continuaría aumentando como porcentaje del PIB, aunque a un ritmo menor que en el escenario inercial”.

1/5 📢 El CARF publicó su Pronunciamiento 20 sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico. El Comité estima que, si se aprueban todas las medidas del proyecto, la deuda pública en 2030 sería 13,2 puntos porcentuales del PIB menor que en el escenario sin ajuste. pic.twitter.com/W8AbGZeyfc — Comité Autónomo de la Regla Fiscal (@CARFColombia) November 23, 2026

Las medidas adicionales que no se conocen

La principal diferencia entre ambos escenarios está en el alcance del ajuste analizado. El CARF evaluó las disposiciones contenidas en el proyecto de ley, mientras que el Gobierno las presenta como un primer paso de un plan más amplio.

Ese plan contempla un ajuste adicional de 0,69 puntos porcentuales del PIB mediante disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo y actos administrativos. Según el Comité, el contenido de esas medidas todavía se desconoce.

También existen diferencias en las proyecciones de crecimiento. Hacienda estima que el proyecto aceleraría el crecimiento económico en un promedio de 0,36 puntos porcentuales anuales entre 2028 y 2030. El CARF, en cambio, considera que su efecto no sería significativo, aunque reconoce la incertidumbre propia de estas estimaciones.

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El llamado al Gobierno y al Congreso

El Comité pidió que las decisiones adoptadas durante el trámite legislativo permitan alcanzar, como mínimo, la magnitud del ajuste propuesto por el Gobierno.

En particular, señaló que cualquier modificación que reduzca el efecto fiscal de las medidas debe compensarse con otras disposiciones que tengan un impacto equivalente sobre el balance de las finanzas públicas.

“El CARF hace un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que el ajuste fiscal derivado de las decisiones legales en discusión sea, como mínimo, de la magnitud propuesta por el Gobierno nacional”, expresó.

Además, solicitó al Ejecutivo implementar cuanto antes los recortes adicionales de gasto y las medidas administrativas necesarias para completar el ajuste anunciado.

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