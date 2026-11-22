En tres ciudades se realizarán las audiencias públicas de la llamada ley de "rescate fiscal" radicada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Bogotá, Cali y Barranquilla recibirán a los congresistas de las comisiones económicas que se han puesto el 2 de diciembre como la fecha límite para votar ese articulado que, por el momento, no tiene una ponencia positiva y todavía sigue en el debate de dónde sacar la plata necesaria para financiarla.

Y ahí es donde los congresistas del oficialismo ven el principal desafío. Aunque la discusión se destrabó después del anuncio del presidente de que no gravaría la canasta familiar con el articulado presentado, hay más ambiente internamente para comenzar una negociación en torno a otros puntos, pero el problema que también reconocen es que sin el IVA, se acortan las alternativas de ingresos para el Estado.

Publicidad

Sugerimos: Así presionarían contratistas en La Ceja para votar “sí” a proyecto de Gob. de Antioquia

"Sí hay alternativas, pero todos los equipos creo que se han unido en ese trabajo. ¿De dónde pueden sacarse alternativas? Sí, se puede recortar aún más el Estado. ¿Dónde se puede recortar? Obviamente, el recorte es progresivo y eso es importante que lo entiendan porque hay algunas cosas que vamos a ver en el 2027, pero es hasta el 2030. Entonces no van a ser cosas inmediatas, y creo que ese es el mayor desafío porque el IVA entraba inmediatamente, pero hemos logrado grandes avances", señaló la senadora Sara Castellanos (Salvación Nacional) en diálogo con El Espectador.

Esta semana, por proposición presentada por el Pacto Histórico en comisiones económicas, se harán 3 audiencias públicas sobre la Reforma Tributaria presentada por De la Espriella.



Hemos exigido que una reforma de tal

Magnitud debe contar con las voces y opiniones de los… pic.twitter.com/wt5IRBaXlU — David Racero (@DavidRacero) November 22, 2026

Un punto en el que hay amplio consenso es precisamente el recorte del Estado que prometió De la Espriella desde su campaña. De acuerdo con las discusiones iniciales en las económicas, se espera que se pase de 18 a 10 o 12 ministerios, pero eso todavía está en borrador y en el mismo proyecto no se detalla cuál será el alcance de ese proceso. Lo que sí está en esas líneas es otorgar facultades extraordinarias al presidente para que sea el Gobierno el que defina las entidades sujetas a fusión o eliminación.

Le puede interesar: Entre burocracia, intereses y favores políticos: así se mueve sistema notarial de Colombia

Eso sí, internamente en el oficialismo reconocen que es necesaria una ley de ajuste fiscal. Es el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el que ha estado al frente de esas negociaciones y, en ocasiones, acompañado por el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez —que tendrá su primera prueba en el Legislativo con este articulado—, y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Estos últimos estuvieron, por ejemplo, en la reunión con el expresidente Álvaro Uribe y delegados del Centro Democrático para tocar puntos clave de la ponencia en construcción.

"Ahí hay dos caminos. El primero es que tengamos todos claridad de la dimensión del problema. Y yo creo que en eso ya hay un entendimiento común entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay un entendimiento de que aquí hay una destrucción fiscal que nos dejaron y que, de no hacer nada, podemos terminar en un escenario de default o de crisis fiscal que nunca hemos tenido como país. Entonces, se necesita actuar. Hay un monto de un ajuste fiscal que llega hasta 4,7 % del PIB en 2030. Y hay unos instrumentos para llegar allá", afirmó el vicepresidente en entrevista con El Espectador.

Lea también: “El sector privado se sentía huérfano, abandonado, atacado y satanizado”: vicepresidente

Ahora, el oficialismo se concentrará —paralelo a esas audiencias públicas— en la construcción de la ponencia. Internamente, hay ambiente para presentar una mayoritaria que se radicaría la semana del 30 de noviembre, de acuerdo con proyecciones de algunos congresistas de las económicas. Sin embargo, el reto está en los tiempos: eso requerirá que las discusiones sobre el articulado comiencen y terminen esa misma semana, para que las plenarias reciban el proyecto y lo debatan antes de que se acabe el año, incluso con citación a extras.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.