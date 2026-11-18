Actualmente, más del 65 % de los clientes de Banco Popular tiene…

El cambio demográfico está abriendo oportunidades para el sector financiero en Colombia. De acuerdo con las proyecciones del DANE, las personas de 60 años en adelante pasarán de representar el 13,2 % de la población del país en 2018 al 24,6 % en 2050, mientras disminuye el número de nacimientos. Luis Fernando Gómez, presidente encargado del Banco Popular, explicó a El Espectador cómo están apostando por un segmento que, considera, no ha recibido suficiente atención hasta ahora.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los mayores de 50 años, la apuesta de negocio del Banco Popular: esta es su estrategia

Actualmente, más del 65 % de los clientes de Banco Popular tiene más de 50 años. La apuesta del banco por la llamada generación plateada comenzó hace tres años. “Algo que creíamos que era una desventaja, que era tener gente mayor, se convirtió en nuestra ventaja competitiva”, dijo Mónica Córdoba, gerente de Productos Transaccionales y Canales Digitales del Banco Popular.

Publicidad

El banco está diseñando productos y servicios enfocados en las personas mayores de 50 años. Según contó Gómez, la oferta incluye productos de pensiones, nómina, seguros y CDT. La entidad financiera también quiere fortalecer su negocio de libranzas, un producto relevante para los pensionados.

Una de sus principales estrategias es el Club Plateado. “La soledad es uno de los temas que más sufren las personas mayores. En el Club Plateado encuentran un grupo de personas afines, con intereses similares, con quienes pueden compartir actividades que van desde clases de cocina y ejercicios hasta espacios de aprendizaje”, dijo Córdoba a El Espectador. Este ecosistema ya tiene más de 160.000 clientes vinculados.

En el marco de esta apuesta, el banco lanzó este miércoles cuatro tarjetas de crédito, que simplifican el portafolio que antes tenía 14.

También lea: Clientes de Davibank pasaron a Davivienda: lo que debe saber y las novedades del banco

Las cuatro tarjetas que lanzó Banco Popular

Según los directivos, las tarjetas permitirán que los clientes puedan elegir los beneficios que más valoran según sus hábitos de consumo.

La propuesta parte de reconocer que tener la misma edad no significa tener las mismas necesidades. Por ejemplo, dos personas de 70 años pueden tener intereses y proyectos de vida completamente distintos.

Estas son las tarjetas:

Más Puntos permite acumular puntos Tuplús por cada COP 4.000 en compras nacionales e internacionales. También ofrece descuentos en la tasa de interés de compras en supermercados y farmacias los días 15 y 30 de cada mes.

Más Cashback ofrece una devolución del 2 % de las compras diferidas a dos o más cuotas, con un beneficio máximo de COP 150.000 mensuales.

Más Destinos está enfocada en las personas a las que les gusta viajar. Permite acumular una milla LifeMiles por cada COP 1.600 en compras, acceder sin límite a salas VIP nacionales e internacionales y recibir una devolución del 30 % en la primera compra anual en aerolíneas, hasta un máximo de COP 200.000.

Más Propósitos está dirigida especialmente a pensionados y personas mayores de 50 años. Pueden acceder a este producto personas con ingresos desde un salario mínimo, sin límite máximo de edad. Entre sus beneficios están la doble acumulación de puntos Tuplús en supermercados, establecimientos de salud y transporte masivo, y acceso al Club Plateado.

Esta última opción cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG). La alianza busca ampliar el acceso al crédito para personas sin experiencia financiera. Las otras tres tarjetas están disponibles para personas con ingresos desde 1,5 salarios mínimos.

Según el Reporte de Inclusión Financiera 2025, elaborado por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, hay una brecha en el acceso a las tarjetas de crédito según la edad. El análisis indica que el 19,7 % de los mayores de 65 años tiene acceso a tarjetas de crédito de entidades financieras formales. Esta proporción es inferior a la de las personas de 41 a 65 años (28,5 %) y de 26 a 40 años (27,6 %). Entre los jóvenes de 18 a 25 años, la cifra es menor: 11,9 %.

Lea también: Importaciones en Colombia: las manufacturas impulsaron el crecimiento en septiembre

¿Qué viene para Banco Popular?

Banco Popular tiene cerca de 160.000 clientes con tarjetas de crédito y un portafolio que ronda el medio billón de pesos. Según explicó Gómez, la meta de la entidad financiera es duplicar estas cifras con los nuevos productos.

A septiembre, el banco registró utilidades cercanas a COP 51.000 millones, frente a los COP 11.001 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, y espera cerrar el año con ganancias de entre COP 70.000 millones y COP 75.000 millones. Gómez atribuyó la recuperación en los resultados financieros al proceso de transformación que viene adelantando la entidad y a su estrategia de enfocarse en los clientes mayores de 50 años.

Banco Popular también busca mantener un componente de atención presencial. Gómez señaló que uno de los diferenciales para su población objetivo es que siempre exista la posibilidad de hablar con una persona y recibir atención directa, sin depender exclusivamente de los canales digitales.

Córdoba explicó que el banco, entendiendo que la población de más de 50 años se relaciona con la tecnología de una manera diferente, ha hecho ajustes en su aplicación móvil. Por ejemplo, como algunos usuarios no identificaban que el ícono de las tres líneas correspondía al menú, decidieron incorporar la palabra para facilitar la navegación.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.