Los vuelos que perdió Venezuela: cuántas rutas y pasajeros movían las aerolíneas suspendidas

Este jueves, el Gobierno de Venezuela hizo efectiva la revocatoria de los permisos de vuelo de seis aerolíneas internacionales, entre ellas Avianca, Latam Colombia, Iberia, TAP, Turkish Airlines y Gol, tras vencer el plazo de 48 horas que les había dado para retomar operaciones.

La decisión se produjo luego de que las compañías suspendieran sus vuelos hacia y desde Caracas, tras las alertas de seguridad emitidas por autoridades aeronáuticas de Estados Unidos y Europa por el incremento de la actividad militar en la región.

Antes de esta decisión, la operación de estas seis aerolíneas representaba una parte relevante de la limitada conectividad internacional de Venezuela. Solo en rutas hacia Europa y Suramérica, estas compañías movían decenas de vuelos semanales hacia y desde Caracas, con una capacidad conjunta de varios miles de pasajeros por semana, en un momento de alta demanda por la temporada de fin de año.

La tensión en cielos venezolanos

Las cancelaciones de los vuelos pueden afectar a unos 15.000 pasajeros semanales, en un momento de alta demanda por la cercanía de la temporada de fin de año.

En el caso de las aerolíneas españolas, solo Iberia figura oficialmente en la comunicación de la revocatoria, por lo que Air Europa y Plus Ultra aún no tienen constancia de la retirada de su licencia para operar en Venezuela, según la información conocida hasta ahora.

En total, entre Madrid y Caracas operaban al menos 36 vuelos comerciales semanales (sumando las frecuencias de Iberia y las otras aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra), con un promedio cercano a 300 pasajeros por vuelo.

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT) indicó que las suspensiones de vuelos, iniciadas desde el 22 de noviembre, tras la alerta emitida por Estados Unidos, llegaron a afectar cerca del 40 % del flujo aéreo internacional del país.

Estas son las cifras de las operaciones que tenían las seis aerolíneas afectadas por la revocatoria de permisos para volar hacia y desde Venezuela.

Avianca

Antes de la revocatoria de permisos, Avianca operaba la ruta Bogotá-Caracas con hasta dos vuelos diarios, es decir, cerca de 14 frecuencias semanales. Con aviones de un solo pasillo, su operación representaba alrededor de 5.000 asientos por semana entre Colombia y Venezuela, consolidándose como una de las conexiones aéreas más activas entre ambos países.

Latam Colombia

Latam Colombia también volaba entre Bogotá y Caracas, con cuatro frecuencias semanales.

Iberia

En las rutas de largo alcance, Iberia mantenía cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas, operados con aviones de fuselaje ancho y una capacidad cercana a los 300 pasajeros por vuelo. Entre enero y octubre de 2025, esta ruta movilizó unos 82.000 pasajeros, lo que la consolidaba como el principal enlace directo entre Venezuela y Europa.

Iberia calculó unos 3.000 pasajeros afectados tras la revocación de su licencia para operar en Venezuela.

TAP Air Portugal

La aerolínea portuguesa TAP operaba tres vuelos semanales entre Lisboa y Caracas, una conexión estratégica tanto para el tránsito de venezolanos hacia Europa. Su operación representaba alrededor de 800 a 900 pasajeros por semana ida y vuelta.

Según ha manifestado, TAP Air tenía planes de seguir ampliando sus vuelos a Venezuela conforme las condiciones lo permitiesen, dada la constante demanda de la diáspora portuguesa.

Sobre la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, el Gobierno de Portugal le avisó este jueves a Venezuela que no cederá a las amenazas. El ministro luso de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, apuntó en su cuenta de X que “nuestra actuación está guiada exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo”.

Turkish Airlines

Desde Medio Oriente, Turkish Airlines mantenía un vuelo diario entre Estambul y Caracas, es decir, siete frecuencias semanales, con aviones Boeing 787 de gran capacidad (300 asientos). Esta ruta permitía conectar a Venezuela con Asia, Europa y África a través del ‘hub’ de Estambul sin escalas, con un flujo semanal de más de 2.000 pasajeros.

Gol Linhas Aéreas

La brasileña Gol había retomado este año los vuelos directos entre São Paulo y Caracas, tras casi una década fuera del mercado venezolano, con cuatro frecuencias semanales en aviones Boeing 737. Esta operación representaba cerca de 700 pasajeros por semana ida y vuelta.

Hasta este jueves, Gol Linhas Aéreas era la única conexión directa entre Venezuela y una aerolínea brasileña.

Europa sigue de cerca los riesgos en el espacio aéreo venezolano

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) aseguró este jueves que sigue de cerca la situación en Venezuela y que está lista para tomar medidas si se presenta una escalada que represente una amenaza para unas operaciones de aviación seguras.

“Con respecto a Venezuela, la EASA está monitoreando de cerca la situación y tomará medidas, en conjunción con la Comisión Europea y los Estados miembros, si vemos una escalada que pueda suponer una amenaza a unas operaciones de aviación seguras”, dijo Janet Northcote, portavoz del organismo con sede en Colonia, Alemania.

Según fuentes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España, las recomendaciones para no sobrevolar el espacio aéreo venezolano se adoptaron por el incremento de la actividad militar en la zona, la presencia de sistemas antiaéreos a distintas altitudes, el contexto de incertidumbre en la región y la ausencia de una coordinación efectiva entre las partes involucradas.

Todo esto ocurre mientras la Fuerza Aérea de Estados Unidos realiza demostraciones militares en el Caribe en el marco de la operación ‘Lanza del Sur’.

