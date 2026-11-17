En la mayoría de subgrupos agrícolas prevaleció la estabilidad o la reducción de los precios pero el alza de los mismos tampoco se quedó atrás.

El DANE sacó el boletín de los insumos y factores asociados a la producción agrícola del mes de octubre de 2026. En este documento se presenta el comportamiento general, en 224 municipios, de los precios promedio en el mercado de insumos tales como fertilizantes, herbicidas, insecticidas, medicamentos veterinarios, entre otros.

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Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, enmiendas y acondicionadores de suelo, el 39,18 % de los productos registró una variación negativa, mientras que el 27,71 % mantuvo el precio, pero también hubo un 25,97 % que incrementó, es decir, ese es el porcentaje de productos que tuvo mayores costos este mes.

También algunos insumos representativos para el campo mostraron caídas en su cobertura geográfica, por ejemplo, los precios del fertilizante Urea bajaron en 47 de los 73 municipios reportados y aumentaron en 10 de los municipios. Dentro de los municipios que presentaron mayor alza en los costos están: San Vicente Ferrer (Antioquia) con 10,56 % y Aguachica (Cesar) con 7,10 %.

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El sector pecuario (o ganadero) mostró un comportamiento dividido entre la baja en alimentos preparados y el alza en medicamentos y suplementos.

Con respecto a los alimentos balanceados, suplementos y aditivos, el 43,21 % de los productos tuvieron una caída en el precio. Mientras que el 28,35 % se mantuvo estable y el 24,93 % al alza. Del total de insumos que bajaron, el 97,22 % tuvo reducciones moderadas de hasta -5 %.

Por otro lado, los costos de salud animal aumentaron: las vitaminas, sales y minerales subieron en el 40,74 % de sus productos, los antibióticos y antiparasitarios en el 39,88 % y los productos hormonales en el 39,60 %.

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Este boletín sale luego de los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia durante el tercer trimestre de 2026 (julio a septiembre). El PIB registró un crecimiento de apenas 0,5 % durante el periodo estudiado y varios analistas habían estimado un mayor incremento.

Este indicador lo que calcula es el valor de los bienes y servicios que se producen en un país, es un indicador clave para medir la economía y en este tercer trimestre varios factores influyeron en ella, por ejemplo, el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según los resultados del DANE, el agro justamente registró una caída del 6,7 %, mientras que las industrias extractivas aumentaron de un 7,8 %. A comparación del tercer trimestre del año anterior 2025, el agro crecía en un 3,6 %, lo que demuestra una gran diferencia con el impacto del sector agro en el PIB.

Exceptuando el sector de las industrias extractivas, el sector de servicios públicos es el único que contó con un aumento en el PIB comparado con el mismo periodo de 2025.

Entonces, la caída del sector agropecuario fue uno de los factores que más incidieron en el bajo crecimiento del PIB en el tercer trimestre. Para el último tramo del año, el informe del DANE sobre insumos y factores asociados a la producción agropecuaria (SIPSA-I) de octubre permite observar la evolución de los costos que enfrentan agricultores y ganaderos, aunque no explica por sí solo el resultado del PIB.

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