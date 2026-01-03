Un comercio que crece con cicatrices: así cierra el mundo económico en 2025

En lo corrido del año, las importaciones nacionales sumaron USD 55.291,9 millones frente a exportaciones por USD 41.639,9 millones, lo que dejó un déficit comercial de USD 13.651,9 millones (un salto del 58 % frente a 2024). Foto: EFE - FILIP SINGER

El comercio mundial cerrará 2025 como un barco que llega a puerto con las bodegas llenas y el casco marcado. Avanzó, pero no salió ileso. Por primera vez, los intercambios globales de bienes y servicios superarán los USD 35 billones, unos USD 2,2 billones más que en 2024, un crecimiento cercano al 7 % en un solo año.

La cifra impresiona incluso cuando se la compara con fortunas privadas descomunales.

Es veinte veces menor que el patrimonio del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Pero dice algo más profundo que la expansión misma del...