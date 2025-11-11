Dólar hoy en Colombia: precio de la divisa para este 11 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes es de COP 3,760,93. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo... - KTSDESIGN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En pleno martes festivo en Estados Unidos, por el Día de los Veteranos, el dólar opera en modalidad Next Day (es decir, la operación se hace hoy, pero las divisas se entregan o liquidan el siguiente día hábil) a un precio de COP 3.750.

Este valor se traduce en una baja de COP 3 frente al cierre del lunes 10 de noviembre (COP 3.753).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este lunes es de COP 3,760,93. La TRM actual disminuyó un 0,48 % (COP 18,27) frente al 11 de noviembre de 2024 y se redujo un 3,89 % (COP 152,31) en comparación con hace un mes.

El dólar estará atento a noticias que reduzcan la incertidumbre en Estados Unidos, como el fin del cierre de gobierno.

Si Washington muestra que vuelve a funcionar, es decir, que paga a sus empleados, que mantiene abiertos los servicios y que tiene presupuesto al menos hasta enero, el mercado podría leer un menor riesgo político y fiscal, y eso suele darle algo de respaldo a la moneda estadounidense frente a divisas emergentes.

El fin del cierre del Gobierno

El Senado de Estados Unidos aprobó (con 60 votos a favor y 40 en contra) una ley de financiamiento temporal que permite reabrir el Gobierno federal después de 41 días de cierre, el más largo en la historia reciente.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, todavía debe votar, pero su presidente dijo que espera una aprobación rápida y el presidente Donald Trump ya respaldó la medida, según Bloomberg.

Que se destrabe el cierre importa para el dólar porque reduce un foco de tensión en la economía de EE. UU.: se vuelven a pagar salarios de empleados federales, se normalizan servicios como la ayuda alimentaria y se despeja, al menos hasta el 30 de enero, el riesgo de que el Gobierno siga paralizado.

El rumbo del dólar

A nivel global, el dólar está volviendo a verse atractivo porque las operaciones de carry trade (endeudarse en monedas baratas como el yen y poner ese dinero en activos en dólares) están dando mejores retornos ajustados por riesgo que las bolsas o algunos bonos, según cálculos citados por Bloomberg.

Eso ha permitido que el billete verde recupere parte de lo perdido desde septiembre y mantenga su papel en las carteras internacionales.

Pero ese escenario no siempre se refleja igual en Colombia. Aunque afuera el dólar brilla por las tasas de interés relativamente altas en EE. UU., en el mercado local la tasa de cambio viene cediendo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.