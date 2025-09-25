Economía de EE. UU. se expande más de lo esperado en el segundo trimestre del año

Imagen de referencia. Foto: EFE - JUSTIN LANE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La economía estadounidense creció en el segundo trimestre al ritmo más rápido que en casi dos años, mientras que el gobierno revisó alza su estimación anterior del gasto del consumidor.

El producto interno bruto ajustado por inflación, que mide el valor de bienes y servicios producidos en el país, aumentó a una tasa anualizada revisada de 3,8 %, según un informe de la Oficina de Análisis Económico publicado el jueves. La cifra fue mayor que el incremento de 3,3 % reportado previamente y siguió a una contracción registrada en el primer trimestre.

La Oficina también publicó su actualización anual de las cuentas nacionales, que abarca el PIB y series relacionadas de los últimos cinco años. Aunque incorporó datos más completos y recientes, la agencia señaló que fue “incapaz de adquirir” ciertas estadísticas vinculadas a declaraciones de impuestos de corporaciones y empresas unipersonales.

PIB +3,8% +3,3% GDI +3,8% +4,8% Gasto del consumidor +2,5% +1,6% Inversión residencial -5,1% -4,7% Inversión no residencial +7,3% +5,7%

Las revisiones anuales fueron relativamente menores, ya que el PIB real aún aumentó a un ritmo anual promedio de 2,4 % entre 2019 y 2024.

Los resultados muestran una economía que rebotó rápidamente del impacto inicial de la pandemia y desde entonces ha transitado hacia un período de crecimiento más estable, con inflación persistente.

Los datos separados de agosto publicados el jueves mostraron que los pedidos de equipos empresariales aumentaron a buen ritmo, mientras que el déficit comercial de mercancías se redujo más de lo previsto. Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo cayeron a su nivel más bajo desde mediados de julio.

Las cifras más recientes del PIB confirman que la economía repuntó en el segundo trimestre tras el fuerte aumento de las importaciones a inicios del año, cuando las empresas se apresuraron a acumular inventario ante los aranceles del presidente Donald Trump.

El tercer trimestre también se ve sólido, con informes recientes que muestran resiliencia en el gasto de los consumidores y las compras de equipos por parte de las empresas.

Antes de la publicación de las cifras, la estimación GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta proyectaba un crecimiento de 3,3 % en julio-septiembre. Sin embargo, los economistas son menos optimistas sobre el cuarto trimestre, ya que un empleo más débil reduce las perspectivas para el gasto de los consumidores.

Los economistas esperan que la actividad solo repunte algo en 2026, en parte por la ley fiscal de Trump y por tasas de interés más bajas, con la mayoría de los pronósticos situando el crecimiento en menos del 2 % para los próximos años.

Las observaron que el indicador de inflación preferido por la Fed —el índice de precios de gastos de consumo personal, excluyendo alimentos y energía— subió a un ritmo más rápido a lo largo de 2024 y fue corregido al alza en el segundo trimestre a 2,6 %. Los expertos esperan que los datos mensuales del Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal (PCE), que se publican el viernes, muestren un avance de casi el 3 % en agosto frente a un año atrás.

Eso podría limitar el alcance de los recortes de tasas de interés de la Fed en los próximos meses.

Al reducir los costos de endeudamiento la semana pasada, los responsables de política también proyectaron dos recortes más este año, aunque algunos funcionarios se muestran cautelosos dada la persistencia de la inflación elevada.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.