Lo que el próximo gobierno debe hacer para reactivar la economía, según BBVA

El próximo gobierno de Colombia recibirá un país con crecimiento moderado, pero con inflación todavía por encima de la meta del Banco de la República y, al mismo tiempo, con un frente fiscal con varios nubarrones.

De ahí que BBVA Research advierta que los primeros 100 días del nuevo mandato (ya con la mirada en 2027) serán decisivos para reactivar la economía y recuperar la confianza.

En un reciente informe, la entidad planteó un plan de choque económico con medidas inmediatas para mover proyectos, oxigenar a las empresas y ordenar las finanzas públicas.

El plan de choque: destrabar obras, dar liquidez y crear empleo

Según el informe de BBVA Research, el nuevo gobierno debe arrancar con un paquete de medidas inmediatas que no requieren grandes reformas legales, pero sí gestión y coordinación. El objetivo es generar confianza en la economía desde el primer día.

Inversión y proyectos

Primero, el banco sugiere destrabar un “top-50” de proyectos de infraestructura, energía y vivienda, con un comité de seguimiento permanente, un sistema de semáforo público y metas semanales de avance. También plantea una ventanilla única para licencias y permisos de mantenimiento o ampliaciones ya aprobadas, y un plan exprés de vivienda en suelo habilitado, con subsidios focalizados y trámites acelerados.

Liquidez para empresas

Otra recomendación del banco es inyectar oxígeno al sector privado. Para ello, el Estado debería implementar pronto pago a proveedores y activar garantías de crédito de capital de trabajo por 12 meses, respaldadas por la banca de desarrollo.

Disciplina fiscal

El plan también incluye una medida de austeridad que congele nuevas plazas, viáticos y compras no esenciales. Además, BBVA propone un tablero fiscal mensual con gasto, ingresos e intereses, junto con un “semáforo de caja” que active restricciones automáticas si el recaudo se desvía.

Empleo y formalización

El informe recomienda dar prioridad al empleo formal. Entre las medidas figuran un bono a la contratación de jóvenes y mujeres, alivios al primer empleo de grupos vulnerables (con cofinanciación de aportes durante seis meses) y la creación de una bolsa nacional de empleo integrada entre el SENA, los gobiernos locales y agencias privadas.

Para BBVA, de aplicarse estas recomendaciones, el nuevo Gobierno que inicie en 2027 tendría un “inicio creíble y medible” que ancla expectativas, refuerza la confianza y “prepara el terreno para las decisiones estructurales que vendrán después”.

Así va la economía colombiana

BBVA proyecta que el PIB colombiano crecerá 2,5 % en 2025 y 2,7 % en 2026. Se trata de un ritmo moderado, en el que se espera una transición en los motores de la economía colombiana: mientras que este año el impulso provendrá principalmente del consumo de los hogares, en 2026 el protagonismo recaerá en la inversión fija, especialmente en construcción y vivienda.

El banco, así mismo, destaca que el gasto interno ha sido el gran soporte de la recuperación. La entidad sostiene que los hogares están gastando más gracias a la creación de empleo, el aumento del ingreso real tras la desinflación, el flujo constante de remesas y unas condiciones de crédito menos restrictivas.

A ello se suma un mayor dinamismo en el consumo público, reflejado en la ejecución del gasto tanto a nivel nacional como regional.

Por sectores, los servicios ligados al comercio y al transporte han liderado la actividad, impulsando además la generación de empleo. El sector agropecuario mantiene un desempeño positivo, apoyado en precios internacionales todavía atractivos, aunque con limitaciones por los cuellos de oferta interna. La industria manufacturera empieza a mostrar señales de reactivación gracias al consumo y a los encadenamientos con la construcción, mientras que la minería continúa rezagada y con menos exportaciones.

Este repunte de la demanda interna también se refleja en las cuentas externas. BBVA prevé que el déficit de la cuenta corriente llegue a 2,5 % del PIB en 2025 y se amplíe a 3,3 % en 2026, financiado principalmente con inversión extranjera directa y con el aporte de las remesas, que siguen siendo una fuente clave de ingresos para los hogares.

