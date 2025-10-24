EE. UU. inicia una nueva investigación arancelaria a China

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, presidente de China. Foto: AFP - JIM WATSON ANTHONY KWAN

El gobierno de Donald Trump inició una investigación comercial que podría abrir la puerta a nuevos aranceles sobre productos chinos, elevando las tensiones antes de la esperada cumbre de la próxima semana entre los líderes de ambos países.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció el viernes la apertura de una investigación para determinar si China ha cumplido con el acuerdo comercial limitado alcanzado en 2020, durante el primer mandato de Trump.

La investigación “examinará si China ha implementado completamente sus compromisos en virtud del Acuerdo de Fase Uno, la carga o restricción sobre el comercio estadounidense resultante del incumplimiento de China y qué acciones, si corresponde, deben tomarse en respuesta”, indicó la agencia en un comunicado.

La medida amenaza con agravar las tensiones entre Washington y Pekín, y podría servir como un punto adicional de presión para Trump en su reunión del próximo jueves con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

La investigación se realiza en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al gobierno ajustar las importaciones de países con prácticas comerciales adversas. Estas investigaciones suelen durar varios meses, pero sirven como base legal para que el presidente imponga unilateralmente aranceles.

El acuerdo comercial del primer mandato de Trump con China se basó en parte en los compromisos de Pekín de aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses, un punto de fricción que ha resurgido este año.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos y China han reavivado su enfrentamiento comercial, pese a una tregua que redujo los aranceles para permitir más negociaciones. Esa pausa en los aumentos está prevista para expirar a mediados de noviembre.

El gobierno de Trump también ha impuesto nuevas restricciones a las exportaciones de tecnología, mientras China ha limitado el flujo de minerales de tierras raras esenciales para sectores como la energía, los semiconductores y el transporte. Trump ha amenazado con aplicar un nuevo arancel del 100 % a partir del 1 de noviembre si China no elimina esas restricciones.

La disputa comercial también ha llevado a China a suspender las compras de soja estadounidense, golpeando a los agricultores que han visto reducirse sus mercados en medio de la guerra comercial. Aun así, Trump ha pronosticado que alcanzará un acuerdo con Xi sobre comercio y otros temas, elevando las expectativas para su esperada cumbre.

